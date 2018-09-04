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刘强东现身是怎么回事 刘强东风波后首次现身哪里

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:14:30| 编辑：透透的

今日有消息称风波后的刘强东现身签约现场，那么这次现身现场说了什么吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

近日身处风波的刘强东也现身签约现场，这也是他回国以来首次公开出席活动。

9月4日，京东集团与知名科技纺织与时尚品牌运营商如意控股集团(以下简称“如意”)签署战略合作协议。新华日报财经从京东方面了解到，近日身处风波的刘强东也现身签约现场，这也是他回国以来首次公开出席活动。

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刘强东现身签约仪式

根据协议内容，双方将在品牌入驻、无界零售、金融、物流、智能供应链、京东云等业务板块展开合作，同时，将共同发起成立“如意-京东时尚产业创新发展基金”。此基金将包含投资全球著名时尚品牌及孵化新锐时尚品牌等项目。京东与如意的全面合作，实现了双方的优势互补与资源共享，将共同打造中国首个“无界时尚生态圈”。

这两日陷身风波的京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东出席签约仪式，表示此次京东集团与如意集团的全面合作，是京东继续落实无界零售理念的重要一步，也必将为消费者创造更优质的购物体验。

此次商务活动也是刘强东回国以来首次公开场合出现。近日，刘强东因在美国涉嫌性侵被捕引起广泛关注，随后京东官方发布声明称刘强东“遭遇到了失实指控”。据《华尔街日报》报道，刘强东在明尼苏达州的律师约瑟夫·弗里德伯格称，刘强东在明尼阿波利斯因遭疑似不当性行为被拘留后获无条件释放，表明其不会受到起诉。

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京东集团与如意控股集团达成战略合作

看完这篇文章有何感受？

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