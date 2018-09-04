凉生我们可不可以不忧伤小九扮演者是谁 伤小九扮演者个人资料一览

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凉生我们可不可以不忧伤小九扮演者是谁《凉生我们可不可以不忧伤》中，小九扮演者是李梦。

李梦，1992年10月11日出生于湖南省长沙市，中国内地影视女演员，毕业于北京电影学院。

2010年，在王全安执导的历史片《白鹿原》中饰演白灵一角而走入公众视线。2013年，出演贾樟柯导演的剧情片《天注定》海外上映获好评，并凭借此片随剧组参加第66届戛纳国际电影节，成为首位踏上国际红毯的90后内地女演员。2014年主演摇滚青春片《摇滚英雄》。2015年起，相继拍摄警匪片《解救吾先生》;同年，拍摄青春片《致青春·原来你还在这里》、《万物生长》、《夏天十九岁的肖像中》中塑造了多个性格迥异的少女形象，灵气十足、个性执着也成为其突出的银幕标签。2016年，凭借主演改编自路内同名小说的工厂青春片《少年巴比伦》获第23届北京大学生电影节最佳女演员提名;同年，出演胡雪桦导演的《上海王》成为第18届上海国际电影节闭幕影片。

2017年，李梦再曝入组姜文导演新作《侠隐》而备受关注。同年主演电影《英雄本色2018》饰美琳一角，该片将于2018年1月18日上映。2018年1月28日，李梦凭借贾樟柯监制电影《海上浮城》获得第34届圣丹斯电影节“集体表演奖”，是唯一入围且获奖的中国影片。

凉生我们可不可以不忧伤小九谁演的

中文名：李梦

外文名：vivien

国 籍：中国

民 族：汉族

星 座：天秤座

血 型：O型

身 高：168cm

体 重：48Kg

出生地：湖南省长沙市

出生日期：1992年10月11日

职 业：演员

毕业院校：北京电影学院表演系09级本科班

代表作品：天注定、少年巴比伦

李梦生在湖南，长在深圳。12岁时，她放弃了加拿大的留学生活，回到父母身边。因为一部电影《乱世佳人》，她高三没念完，就偷跑去报考北京的表演学校，她觉得电影里的费雯丽很漂亮，想成为那样的人。李梦的人生轨迹，因此而改变。

2010年，在北京电影学院读大一的李梦，在机场被制片人发掘，有幸参演根据陈忠实同名小说改编、王全安导演的电影《白鹿原》饰演白灵一角，进而走入公众视野。后因电影篇幅限制，白灵的戏份几乎被剪光。第一次经历人生的大起大落，李梦曾一度陷入迷茫，那一年，她刚满18岁。