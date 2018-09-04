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绝地求生刺激战场雨天模式怎么进入 绝地求生刺激战场雨天模式玩法介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:09:12| 编辑：NO

雨天模式是绝地求生刺激战场即将上线的新模式，相信大家对这个模式很好奇吧，那么绝地求生刺激战场雨天模式怎么进入？绝地求生刺激战场雨天模式怎么玩？一起来看看！

不少玩家都很感兴趣绝地求生刺激战场雨天模式怎么匹配到，因此针对这个问题给各位介绍一番刺激战场匹配雨天模式匹配攻略，希望对你们有用各位。绝地求生刺激战场中的雨天模式要怎么匹配?相信很多小伙伴们都还不知道吧?那么99安卓网小编下面就为大家带来了绝地求生刺激战场匹配雨天模式的方法，希望能够帮助到大家!

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绝地求生刺激战场雨天模式怎么匹配?匹配雨天模式方法：刺激战场怎么进入雨天模式?这又是一个新模式新玩法，跟之前的昼夜模式有点类似，不是所有人都能进入雨天模式的，想要进入雨天模式必须匹配成功，怎么才能快速进入雨天模式?想要体验新玩法的玩家很多，今天我们来看看雨天模式的匹配方法。匹配雨天模式技巧攻略体验服雨林地图上线了一个新的模式：雨天模式。这个模式和端游的雨天有些类似，不同的是添加了雷声和闪电。首先雨天模式和昼夜一样，也是随机刷新，但几率大得多，一般三场会遇到一次。是否是雨天模式在进到游戏中就可以发现的，当你进到素质广场时，发现天色昏暗，且有雾气围绕，那就是了。如果不是，可以直接退出，重新匹配。只要没上飞机，是不会扣分的哦。

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接着是雨天模式中的几个小技巧，首先雨天模式下，因为有下雨声的干扰，听声辨位会受到很大的影响。所以我们需要结合看小地图以及平时的经验才行。第二个，由于雨天模式下画面比平时要暗，草地里的伏地魔更难发现。所以最适合该模式的画面风格不是柔和及鲜艳，而是电影风格。

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最后，雨天模式下时不时会有打雷声，这个声音很大，一不注意就会被吓到，所以戴耳机的同学还是把音量开小点比较好哦。看了上述介绍后现在各位清楚绝地求生刺激战场雨天模式怎么匹配到了吧，而刺激战场匹配雨天模式匹配攻略各位看了后自然也会非常了解啦。

看完这篇文章有何感受？

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