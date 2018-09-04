锦觅死了是哪一集 香蜜沉沉烬如霜大结局介绍

电视剧《香蜜沉沉烬如霜》迎来了大结局，那么大结局剧情是什么？锦觅怎么样？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

锦觅死了怎么回事



在最新剧情锦觅无意中听到穗禾和润玉的谈话开始明白这一切不过都是有人做了手脚。自己一直在被润玉利用。于是开始痛苦不已，原来一直说深深爱着自己的人却是伤害自己最深的人。

听到锦觅一番痛斥之后，润宇并没有放弃自己的爱。他坦言自己错了，但是并不会后悔，个呢过不会放弃锦觅。

而在狐狸仙和蛇仙彦佑的帮助下，魔界大婚之日，他俩上演了一场偷梁换柱的戏码，成功的将锦觅骗到魔界当新娘子了。

而解开新娘盖头的旭凤看到是锦觅在里面，心中又惊又喜，俩人也冰释前嫌了。但是好景不长，得知锦觅去了魔界，润宇率领天兵天将来抢亲。

不过此时已经完婚的凤凰面对天界的润玉并没有任何惧怕，反而一脸得意的告诉他，水神和自己已经成婚了。你已经晚来了一步。果然凤凰娶到了娇妻现在的神情都是一脸的炫耀。

而润玉此时并不想过多的说些什么，只是简单的抛下一句并不想恋战，只为了接回水神。

接下来的结果就是兄弟二人一人一拳不分上下，天魔之战也开启了。

果然锦觅最终牺牲自己希望战争能够结束，临死前的锦觅一直在抱歉无法回应润玉的爱恐怕这辈子都无法补偿，而润玉含着泪水听着心爱之人最后的忠告，希望他能够变回曾经那个天真的小鱼仙倌。

面对凤凰，没想到锦觅此时此刻居然还在为曾经伤害了凤凰而内疚，在最后一刻仍然心存芥蒂的请求他的原谅，想要亲口听到他的回答。

自从当了魔尊之后就一直虐锦觅的旭凤终于敞开了心扉，告诉自己内心的想法，一直以来他恨得都是自己。

得到凤凰的原谅，锦觅也终于安心的去了。

锦觅是怎么死的

仙魔大战，锦觅死了，旭凤痛苦不已……从长芳主那得知或许斗姆元君可以复活锦觅……

旭凤：“旭凤今日别无他求，只求斗姆元君指点。”斗姆元君：“生又何尝生，死又何曾死，近在眼前，汝所见皆彼，彼所见皆汝所见。”旭凤开启拯救锦觅之路……

旭凤：锦觅，倘若时光可以倒流，我宁愿不见，不念、不恋，只求你一世平安。伸开手接一朵雪花：“不是你，你究竟在哪?”

旭凤回到凡间与锦觅初见的地方，看着锦觅画的自己的画像：“那天你只身前来，竟对我说你爱我，我逼自己对你放狠话，你若是再说一句爱我之缪言，我便立刻杀了你，其实我知道，只要你再说一次，我便什么都会放弃，不顾一切，不择手段的将你牢牢绑在身边，可是你却走了，独留我一人悔恨，你怎么可以就这样走了……”

旭凤正在独自伤心，忽然听到锦觅呼喊自己：凤凰!旭凤激动地：“锦觅：……