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奇异小队前期怎么刷宝石?奇异小队前期宝石怎么获得？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:05:48| 编辑：墨染西行

奇异小队中的宝石是提升装备属性的重要因素，奇异小队前期怎么刷宝石?奇异小队前期宝石怎么获得？91小编下面就给大家带来前期速刷宝石攻略，希望能帮到大家。

奇异小队前期怎么刷宝石_前期速刷宝石攻略

奇异小队简介

奇异小队前期怎么刷宝石_前期速刷宝石攻略

《奇异小队(Strange Brigade)》是由《狙击精英》系列开发商Rebellion制作的一款全新的冒险射击类游戏，背景设置在上世纪。

此游戏风格上非常像20世纪30年代题材的的冒险影片。游戏内容是1-4名玩家组成的小队，展开探索帝国偏远角落的冒险之旅。

前期速刷宝石攻略

奇异小队前期怎么刷宝石_前期速刷宝石攻略

今天为大家介绍一种非常简单的方法，能够在游戏开始时就获得所需的所有升级宝石，而不用在后期多人合作时与队友争抢它们。

因为在多人合作游戏中获得的宝石是以拾取为准的，如果没有拾取到就不会共享。

首先开启第一个任务，然后跑向第一个箱子，大概需要30秒，我选择的角色是纳兰古，因为她的速度在所有的角色中是最快的，当然其他角色也不过就相差几秒钟时间，所以随意选择你喜欢的角色就好。

打开第一个箱子，如果没有发现宝石的话就重开;如果捡到了宝石就跑向下一个检查点以确保能够成功保存进度。

这个方法比较好的一点就是存档点很近，而且路上可能会出现第二个箱子，你还有可能获得第二个宝石，甚至在存档点附近你还能找到第三个宝箱。

在记得存档的情况下你可以反复刷，直到刷出你需要的宝石为止，就这样大概几个小时后你就能获得所有你需要的宝石了。

看完这篇文章有何感受？

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