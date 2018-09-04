如懿传意欢是配音还是原声 如懿传昆曲究竟是谁唱的

电视剧《如懿传》大家都看了吗？剧中的意欢很受观众欢迎，很多观众都在问如懿传意欢是配音还是原声？昆曲究竟是谁唱的？一起来看看吧。

如懿传意欢配音是谁



电视剧《如懿传》中舒贵人叶赫那拉意欢由演员陈昊宇饰演，据悉此次陈昊宇在剧中是原声出演，并且收获了许多观众的好评，陈昊宇清冷的声线也十分符合意欢的人设。

意欢这一角色在原着中气度冷傲性格清高，出身显赫且才情过人，对皇上痴心一片，却不喜与宫中众人往来。在出场剧情中，意欢经太后引荐，在重阳家宴上献唱一首昆曲《醉花阴》，而被皇上封为贵人。据悉，此次陈昊宇是原声出演，《醉花阴》是她首次尝试昆曲演唱。能在第一次接触昆曲时便成功打动观众，可见陈昊宇自己本身的唱功也十分不错。有不少网友发现，陈昊宇此前曾参加过几档音乐类选秀节目，并取得了不错的成绩。与此同时，陈昊宇清冷的声线，也吸引到众多声控的注意，意欢声音一词成功登上热搜榜，网友纷纷感叹道：这就我心中意欢的声音啊!

意欢是乾隆妃嫔，太后棋子，但对皇帝一片痴心。出身高贵，饱读诗书，深爱皇帝，十分痴情。气度冷傲，性格清高，说话做事直接，不喜与宫中人往来。爱憎分明。与如懿交好。叶赫那拉·意欢是在后宫中最纯洁最深情最刚烈的人。她的纯洁是她的本性，她从小酷爱、饱读诗书，对事物总保持着较干净的看法，因发现被乾隆欺骗后绝望自焚而死。她从没有为争宠而做过害人的事。她的深情，从十几岁对乾隆遥遥一见倾心，她爱上乾隆以后把他视为夫君一样对待，她是一个外表刚冷内心深情的女人。她的刚烈，最能体现在她发现被欺骗后宁死也绝不愿重回到乾隆身边，这是整本书中很值得说好的片段之一。

如懿传意欢是配音还是原声

《如懿传》中意欢使用的是陈昊宇的原声，此次出演《如懿传》，陈昊宇以演唱一支歌曲的方式走进观众视线，这种独特的出场方式，无疑加深了观众对意欢这个角色的初印象。

意欢的出场不同寻常，她轻吟一首《醉花阴》，博得乾隆注目，为自己的命运埋下伏笔，只是皇帝一听到她的身世，脸色就变了，原来叶赫那拉氏与爱新觉罗式曾有宿怨。值得一提的是，扮演意欢的陈昊宇此次是原声出演，声音温柔，十分好听。

叶赫那拉是清朝名门，意欢自幼饱读诗书，心性十分纯洁，但却成了太后的棋子，让人惋惜，从预告中来看，意欢是29集出场的。无论内心是什么想法，乾隆面上对太后恭恭敬敬，尽可能满足太后的所有要求。太后把意欢推荐给乾隆，乾隆不好推拒，封了意欢贵人。乾隆忌惮太后，连带着也忌惮意欢，亲自赐下坐胎药给她，令她怀不上孩子。意欢一生都被乾隆猜忌，她的儿子夭折后，卫嬿婉不肯放过她，故意让她知晓乾隆的不信任，意欢心灰意冷，决绝放火自焚。

陈昊宇，1992年04月07日生于福建省福州市，中国内地女歌手、演员。2010年考取厦门理工学院数字创意学院，学习音乐工程专业 。2012年9月，以“交换生”的身份就读于台湾元智大学资讯传播系。2013年，参加在台湾政治大学举办的“全台湾校园歌唱比赛”并夺得冠军。2014年1月获得台湾中视《华人星光大道3》总冠军。同年12月，参加中央电视台全媒体互动音乐真人秀《中国正在听》，获得全国8强的成绩。