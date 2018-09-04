91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

逆水寒英雄仗剑行萧平怎么打 逆水寒江湖挑战周二天战打法推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:04:16| 编辑：NO

逆水寒英雄仗剑行萧平怎么打？很多小伙伴不知道逆水寒江湖挑战周二boss萧平怎么打？下面就一起来看看吧！

逆水寒江湖挑战周二怎么打? 英雄仗剑行萧平过关方法。下面跟着小编一起来看看吧!

逆水寒江湖挑战周二怎么打 英雄仗剑行萧平过关方法

逆水寒江湖挑战周二怎么打?英雄仗剑行萧平怎么打?　　江湖挑战周二英雄仗剑行萧平过关技巧：江湖挑战周二萧平队伍配置：一奶一t、两碎梦、两血河。这个本对配置没有要求，一奶一T就可以。直接分散boss找谁谁直接解控轻功闪开完美破解。这个怪打过仗剑的就知道，他会来回穿，这个时候注意躲就可以了。英雄的新增加的就是怪会秒人，直接割喉，奶妈复活不了。首先boos血量下面会有一个能量条，要盯着点，到达100的时候会提示，头上会有月亮或者一个阴影。当怪头上出现月光的时候，所有人聚集在一起，然后奶奶拉约定，约定CD40秒，完全够。铁衣用减伤技能 最好的是奶妈在所有人脚底下放奶阵，把持队伍里所有人必须满血。怪头上出月光的时候，把怪拉进影子里打。当怪隐身的时候，所有人从影子底下出来。奶妈保持队伍满血，所有人站一起，拉约定。就可以直接过了。简单总结下：月光形态拉暗，暗形态拉月光下。暗杀别站一起，血河有血盾不会被秒，碎梦可以交隐身。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号