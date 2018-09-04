逆水寒英雄仗剑行萧平怎么打 逆水寒江湖挑战周二天战打法推荐

逆水寒英雄仗剑行萧平怎么打？很多小伙伴不知道逆水寒江湖挑战周二boss萧平怎么打？下面就一起来看看吧！

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逆水寒江湖挑战周二怎么打?英雄仗剑行萧平怎么打? 江湖挑战周二英雄仗剑行萧平过关技巧：江湖挑战周二萧平队伍配置：一奶一t、两碎梦、两血河。这个本对配置没有要求，一奶一T就可以。直接分散boss找谁谁直接解控轻功闪开完美破解。这个怪打过仗剑的就知道，他会来回穿，这个时候注意躲就可以了。英雄的新增加的就是怪会秒人，直接割喉，奶妈复活不了。首先boos血量下面会有一个能量条，要盯着点，到达100的时候会提示，头上会有月亮或者一个阴影。当怪头上出现月光的时候，所有人聚集在一起，然后奶奶拉约定，约定CD40秒，完全够。铁衣用减伤技能 最好的是奶妈在所有人脚底下放奶阵，把持队伍里所有人必须满血。怪头上出月光的时候，把怪拉进影子里打。当怪隐身的时候，所有人从影子底下出来。奶妈保持队伍满血，所有人站一起，拉约定。就可以直接过了。简单总结下：月光形态拉暗，暗形态拉月光下。暗杀别站一起，血河有血盾不会被秒，碎梦可以交隐身。