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华为荣耀8x发布会什么时候？华为荣耀8x发布会直播在哪看

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:02:46| 编辑：墨染西行

华为荣耀的发烧友们期待已久的荣耀8X马上就要发布了，华为荣耀8x发布会什么时候？华为荣耀8x发布会直播在哪看？91小编给大家介绍一下。

华为一直是动作不断，最近华为荣耀即将发布新机型荣耀8X，相信很多发烧友都很关注吧，到底华为荣耀8x发布会什么时候?华为荣耀8x发布会直播地址哪里看?

华为荣耀8x发布会什么时候_华为荣耀8x新品发布会直播地址

华为荣耀8x发布会什么时候

华为荣耀8x发布会时间：9月5日14：00西安

华为荣耀8x发布会直播地址：点击进入

在西安举行华为荣耀8x新品发布会。华为荣耀8x系列有荣耀8X，荣耀8X max两款。

荣耀8X配置前瞻　　荣耀8X系列将采用所谓“珍珠屏”设计，也就是正面顶部只保留一颗前置摄像头的水滴屏，屏占比超过90%，其中荣耀8X Max的尺寸达7. 12 英寸，握感则相当于传统6. 3 寸机型。

另外，新机将采用3D曲面玻璃后盖、铝合金中框，全新英伦双纹理，双重光影，魅海蓝、幻夜黑、魅焰红三种配色，搭载完整高规格双扬声器、双功放结构，支持杜比全景声Dolby Atmos，以及德国莱茵TUV认证护眼、OTG反向充电。

最后，在拍照上，荣耀8X后置双摄1600万像素+200万像素，前置摄像头800万像素，在拍照上表现地中规中矩。在软件系统上，荣耀8X这款手机运行基于安卓8.1的EMUI。

此外，荣耀手环4和荣耀手环4Running版也会在这次发布会中公开，拥有液晶显示屏，支持心跳监控、健康监测、支持运动计步、防水等。

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