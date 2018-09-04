游泳先生黄教练扮演者是谁 黄教练扮演者个人资料一览

电视剧《游泳先生》近期正在热播，黄教练是剧中十分受欢迎的角色，很多网友对等到游泳先生黄教练扮演者很好奇，下面小编就来为大家介绍一下等到游泳先生黄教练资料，一起来看看！

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游泳先生黄教练扮演者是谁《游泳先生》中，黄教练扮演者是胡兵。

胡兵，1971年2月14日出生于浙江省杭州市，中国内地男演员、模特、歌手。

1994年胡兵在首届乐腾达杯全国男装设计制作大赛中获得中国最佳男模风度奖，同年进入演艺圈。1995年与希莉娜依合唱《神雕侠侣》内地版主题曲《归去来》。1999年主演爱情剧《真情告白》而为观众所熟知。2000年被网络评选为中国内地四大小生。2001年开始主演系列都市爱情喜剧《粉红女郎》、《双响炮》和《摇摆女郎》。

2009年主演日本电视剧《遥远的羁绊》。2011年胡兵出国深造后正式宣布回国，成立胡兵工作室，并主演都市励志剧《亲爱的回家》。2012年主演都市爱情剧《姐姐立正向前走》，同年自导自演电影《我的罗马假日》 。2013年主演职场女性励志剧《女人的武器》。2014年主演都市现代时尚剧《如果我爱你》。2015年参演古装玄幻剧《幻城》。2016年参演温情励志时尚剧《妈妈向前冲冲冲》。2017年参演青春励志偶像剧《游泳先生》。

游泳先生黄教练是谁演的

中文名：胡兵

国 籍：中国

民 族：汉族

星 座：水瓶座

血 型：B型

身 高：189cm

体 重：82kg

出生地：浙江省杭州市

出生日期：1971年2月14日

职 业：演员、歌手、模特

经纪公司：胡兵工作室

代表作品：归去来、真情告别、粉红女郎、双响炮

胡兵中学毕业后就进入浙江省体育专科学校，学习赛艇运动，由于被查出患有心肌炎和腰肌劳损后，只能暂停训练，开始研究运动心理学，后转行进入模特圈。

1990年，春天浙江丝绸进出口公司为了参加广交会，他们邀请胡兵来做样本集的模特，这是胡兵第一次担任模特。

1991年，浙江丝绸进出口公司再度与胡兵合作，为他提供全套比赛服装，代表杭州市参加在哈尔滨举行的“全国青春美模特大赛”，最终夺得了男模第一名，正式步入时装界。

1992年底，胡兵加入“中国时装表演艺术团”，开始做专职模特。

1993年，担任服装设计大师瓦伦蒂诺在北京国际贸易中心专场表演的服装男模特。

1994年，在举行的“首届乐腾达杯全国男装设计制作大赛”上，胡兵赢得了“中国最佳男模风度奖”