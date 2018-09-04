如懿传叶赫那拉的诅咒是什么 如懿传叶赫那拉的诅咒内容介绍

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问剧中提到的叶赫那拉氏的诅咒是什么?接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

如懿传叶赫那拉的诅咒是什么



《如懿传》中，叶赫那拉氏的诅咒，是指在努尔哈赤灭亡叶赫那拉部族的时候，当时叶赫那拉部族的大将临死对天所发的毒誓，大致内容是“我死后，我的后代就算只剩下一个女子，也必定会覆灭满洲国的”。从此民间就有了“亡清必叶赫那拉氏”的留言。

电视剧《如懿传》中舒贵人意欢就是叶赫那拉氏，皇上对她一见倾心，但是剧中慧贵妃提到了关于叶赫那拉的诅咒并且劝皇上远离她，但太后却显得并不在意这个诅咒。

据悉，关于这个叶赫那拉氏的诅咒，是指在努尔哈赤灭亡叶赫那拉部族的时候，当时叶赫那拉部族的大将临死对天所发的毒誓，大致内容是“我死后，我的后代就算只剩下一个女子，也必定会覆灭满洲国的”。从此以后，民间就有了“亡清必叶赫那拉氏”的留言传出，甚至还有传言说清朝皇室曾有“叶赫那拉氏不得入后宫”的祖训，这句话的意思是叶赫那拉氏不能纳入皇帝的后宫，以免祸乱君心，导致朝代的灭亡。

叶赫那拉的诅咒是真的吗

叶赫那拉的诅咒不是真的，大清灭亡绝对不是一两个人能做到的。

据了解，叶赫那拉氏和爱新觉罗氏的恩怨自元末至清末。双方发生过两次战争，第一次叶赫那拉氏胜利，第二次爱新觉罗氏胜利。叶赫那拉氏的首领发下诅咒，一定会毁灭爱新觉罗氏，就算是整个部族只剩下一个女人，这誓言也绝不会改变。

虽然，民间有着各种流言，但是，满清皇室是不把这些当一回事的，毕竟诅咒之事本来就是子虚乌有的。如果满清皇室对此诅咒重视的话，后来的慈禧和隆裕也不会被选进宫中了，所以，传言不可信，诅咒之说也不可信，大清的灭亡也不是两个女人就能够做到的。