91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

如懿传叶赫那拉的诅咒是什么 如懿传叶赫那拉的诅咒内容介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:01:23| 编辑：林克醒来

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问剧中提到的叶赫那拉氏的诅咒是什么?接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

如懿传叶赫那拉的诅咒是什么

《如懿传》中，叶赫那拉氏的诅咒，是指在努尔哈赤灭亡叶赫那拉部族的时候，当时叶赫那拉部族的大将临死对天所发的毒誓，大致内容是“我死后，我的后代就算只剩下一个女子，也必定会覆灭满洲国的”。从此民间就有了“亡清必叶赫那拉氏”的留言。

如懿传叶赫那拉的诅咒是什么 叶赫那拉的诅咒是真的吗

电视剧《如懿传》中舒贵人意欢就是叶赫那拉氏，皇上对她一见倾心，但是剧中慧贵妃提到了关于叶赫那拉的诅咒并且劝皇上远离她，但太后却显得并不在意这个诅咒。

据悉，关于这个叶赫那拉氏的诅咒，是指在努尔哈赤灭亡叶赫那拉部族的时候，当时叶赫那拉部族的大将临死对天所发的毒誓，大致内容是“我死后，我的后代就算只剩下一个女子，也必定会覆灭满洲国的”。从此以后，民间就有了“亡清必叶赫那拉氏”的留言传出，甚至还有传言说清朝皇室曾有“叶赫那拉氏不得入后宫”的祖训，这句话的意思是叶赫那拉氏不能纳入皇帝的后宫，以免祸乱君心，导致朝代的灭亡。

如懿传叶赫那拉的诅咒是什么 叶赫那拉的诅咒是真的吗

叶赫那拉的诅咒是真的吗

叶赫那拉的诅咒不是真的，大清灭亡绝对不是一两个人能做到的。

据了解，叶赫那拉氏和爱新觉罗氏的恩怨自元末至清末。双方发生过两次战争，第一次叶赫那拉氏胜利，第二次爱新觉罗氏胜利。叶赫那拉氏的首领发下诅咒，一定会毁灭爱新觉罗氏，就算是整个部族只剩下一个女人，这誓言也绝不会改变。

如懿传叶赫那拉的诅咒是什么 叶赫那拉的诅咒是真的吗

虽然，民间有着各种流言，但是，满清皇室是不把这些当一回事的，毕竟诅咒之事本来就是子虚乌有的。如果满清皇室对此诅咒重视的话，后来的慈禧和隆裕也不会被选进宫中了，所以，传言不可信，诅咒之说也不可信，大清的灭亡也不是两个女人就能够做到的。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号