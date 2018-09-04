凉生我们可不可以不忧伤柯小柔扮演者是谁 柯小柔扮演者个人资料一览

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凉生我们可不可以不忧伤柯小柔扮演者是谁《凉生我们可不可以不忧伤》中，柯小柔扮演者是尼利特龙。

尼利特龙，1991年11月9日生于江西省南昌市，毕业于北京电影学院，中国内地男演员。

2015年，因参演李慧珠执导的都市偶像剧《云巅之上》而出道。同年9月，出演了动作电影《危城》。2016年1月，出演青春短片《就像当初就如那时》。同年参演玄幻古装电视剧《三生三世十里桃花》。2017年出演了现代情感剧《凉生，我们可不可以不忧伤》。

中文名：尼利特龙

国 籍：中国

民 族：汉族

星 座：天蝎座

身 高：181cm

体 重：66kg

出生地：江西省南昌市

出生日期：11月9日

职 业：演员

毕业院校：北京电影学院

代表作品：云巅之上、危城、三生三世十里桃花、凉生，我们可不可以不忧伤

尼利特龙演过哪些电视剧

2015年，因参演李慧珠执导，陈晓、袁姗姗主演的都市偶像剧《云巅之上》而出道。同年，参演由陈木胜执导、洪金宝担任动作导演，刘青云、古天乐主演动作电影《危城》，饰演保卫团团员林星龙。

2016年，出演青春短片《就像当初就如那时》。同年，出演林玉芬执导，杨幂、赵又廷主演的玄幻古装电视剧《三生三世十里桃花》。

2017年，参演由王骏晔执导的古装悬疑探案网络剧《热血长安》，饰演风流倜傥的温家二少爷温涵。同年，出演刘俊杰执导，钟汉良、马天宇主演的现代情感剧《凉生，我们可不可以不忧伤》，在剧中饰好闺蜜柯小柔。