91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

凉生我们可不可以不忧伤柯小柔扮演者是谁 柯小柔扮演者个人资料一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:01:18| 编辑：NO

电视剧《凉生我们可不可以不忧伤》近期正在热播，柯小柔是剧中十分受欢迎的角色，很多网友对等到凉生我们可不可以不忧伤柯小柔扮演者很好奇，下面小编就来为大家介绍一下等到凉生我们可不可以不忧伤柯小柔扮演者资料，一起来看看！

电视剧《凉生我们可不可以不忧伤》即将开播，剧中柯小柔是什么人，柯小柔结局怎么样了，柯小柔是谁演的，柯小柔扮演者资料介绍，来看看!

凉生我们可不可以不忧伤柯小柔扮演者是谁《凉生我们可不可以不忧伤》中，柯小柔扮演者是尼利特龙。

尼利特龙，1991年11月9日生于江西省南昌市，毕业于北京电影学院，中国内地男演员。

凉生我们可不可以不忧伤柯小柔扮演者是谁 柯小柔是谁演的

2015年，因参演李慧珠执导的都市偶像剧《云巅之上》而出道。同年9月，出演了动作电影《危城》。2016年1月，出演青春短片《就像当初就如那时》。同年参演玄幻古装电视剧《三生三世十里桃花》。2017年出演了现代情感剧《凉生，我们可不可以不忧伤》。

中文名：尼利特龙

国 籍：中国

民 族：汉族

星 座：天蝎座

身 高：181cm

体 重：66kg

出生地：江西省南昌市

出生日期：11月9日

职 业：演员

毕业院校：北京电影学院

代表作品：云巅之上、危城、三生三世十里桃花、凉生，我们可不可以不忧伤

尼利特龙演过哪些电视剧

凉生我们可不可以不忧伤柯小柔扮演者是谁 柯小柔是谁演的

2015年，因参演李慧珠执导，陈晓、袁姗姗主演的都市偶像剧《云巅之上》而出道。同年，参演由陈木胜执导、洪金宝担任动作导演，刘青云、古天乐主演动作电影《危城》，饰演保卫团团员林星龙。

2016年，出演青春短片《就像当初就如那时》。同年，出演林玉芬执导，杨幂、赵又廷主演的玄幻古装电视剧《三生三世十里桃花》。

凉生我们可不可以不忧伤柯小柔扮演者是谁 柯小柔是谁演的

2017年，参演由王骏晔执导的古装悬疑探案网络剧《热血长安》，饰演风流倜傥的温家二少爷温涵。同年，出演刘俊杰执导，钟汉良、马天宇主演的现代情感剧《凉生，我们可不可以不忧伤》，在剧中饰好闺蜜柯小柔。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号