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郭雪芙颁奖不会念英文片名是真的吗？郭雪芙不会念的是哪部电影

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 16:58:57| 编辑：墨染西行

亚太影展上有着台湾第一美女之称的郭雪芙被临时安排上去颁奖郭雪芙颁奖不会念英文片名是真的吗？郭雪芙不会念的是哪部电影？91小编给大家介绍一下。

在最近，在台北举行的亚太影展，郭雪芙被临时告知需要上台进行颁奖，结果没有想到这部电影的名字竟然是英文，她根本不会念，明星们，本来对于外语，有的不是很精通，事先又没有通知，就没有做一些相应的功课，现在出现这种情况，真的实在是太尴尬了。

所以她在上台了以后，根本不知道该怎么办，她就支支吾吾的说，得奖的是…她心里想的是，这是什么东西啊?我根本就不知道该怎么念，她就只好将信封，拿给自己的男搭档，并用眼神来示意他，就说你来念一下。然后男搭档，看了一下，就用信封，遮住了自己的嘴巴，可能是想遮住自己实在是忍不住的笑意。

直接说的，我不会念，你来你来，还是你来吧。郭雪芙这时候心里肯定想的是，你不会那样，难道我就会念吗?这时候她的男搭档，再一次表示，还是你来吧，我也实在是不会念。郭雪芙，没有办法，又反复看了几次信封上的内容，可以再一次的确定，自己是真的不会念。

台下的观众，早就已经开始，交头接耳，有的已经开始忍不住想要笑。男搭档这时候就说，你赶紧，大家都一直在等。郭雪芙则用一种非常撒娇的语气说，你说啦。对台下的观众进行了一个，尴尬而又不失礼貌的微笑以后，终于忍着自己的尴尬，非常不情愿的念出了，片名，Interchange……

整个过程可以说是，非常的尴尬，对于当事人来说，对于台下的观众，他们更多的是觉得有点搞笑，当然，这也不能全归功于郭雪芙，因为她是被临时告知的，事先没有经过准备。郭雪芙，是一位演员，流行歌手，还做过平面模特。在2008年，郭雪芙，因为被星探发掘，拍摄了某快餐品牌的电视广告，开始出道娱乐圈。

在后来的这段时间，郭雪芙主要，担任过时尚杂志的平面模特。在10年，郭雪芙，开始正式的进入歌坛。一直到2012年，郭雪芙才出现了，她的第一部电影，在这部电影之后，她开始，自己的演艺生涯。后来她主演了爱情偶像剧，螺丝小姐要出嫁。她在里面扮演的是，大小姐，江薇安，可以说把整个形象，演绎的非常的逼真。

后来郭雪芙，和炎亚纶，一起主演了都市爱情剧，就是让你爱上我，他在里面扮演了乐观活泼，而且充满，生活智慧的女主角亮亮。这部电视剧，拿下了全台湾的收视冠军。她的名气，也因此得到了很大的提高。最近两年，因为郭雪芙在火星情报局，里面担任常驻嘉宾，开始被很多内地的观众所熟知。

图片来源于网络

小编认为，明星们在台上出现这种尴尬的情况，应该说是非常常见的，有的明星可以用自己的幽默打破这种尴尬，而有的明星则会不知所措。

看完这篇文章有何感受？

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