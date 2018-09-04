亚太影展上有着台湾第一美女之称的郭雪芙被临时安排上去颁奖，郭雪芙颁奖不会念英文片名是真的吗？郭雪芙不会念的是哪部电影？91小编给大家介绍一下。

在最近，在台北举行的亚太影展，郭雪芙被临时告知需要上台进行颁奖，结果没有想到这部电影的名字竟然是英文，她根本不会念，明星们，本来对于外语，有的不是很精通，事先又没有通知，就没有做一些相应的功课，现在出现这种情况，真的实在是太尴尬了。

所以她在上台了以后，根本不知道该怎么办，她就支支吾吾的说，得奖的是…她心里想的是，这是什么东西啊?我根本就不知道该怎么念，她就只好将信封，拿给自己的男搭档，并用眼神来示意他，就说你来念一下。然后男搭档，看了一下，就用信封，遮住了自己的嘴巴，可能是想遮住自己实在是忍不住的笑意。

直接说的，我不会念，你来你来，还是你来吧。郭雪芙这时候心里肯定想的是，你不会那样，难道我就会念吗?这时候她的男搭档，再一次表示，还是你来吧，我也实在是不会念。郭雪芙，没有办法，又反复看了几次信封上的内容，可以再一次的确定，自己是真的不会念。

台下的观众，早就已经开始，交头接耳，有的已经开始忍不住想要笑。男搭档这时候就说，你赶紧，大家都一直在等。郭雪芙则用一种非常撒娇的语气说，你说啦。对台下的观众进行了一个，尴尬而又不失礼貌的微笑以后，终于忍着自己的尴尬，非常不情愿的念出了，片名，Interchange……

整个过程可以说是，非常的尴尬，对于当事人来说，对于台下的观众，他们更多的是觉得有点搞笑，当然，这也不能全归功于郭雪芙，因为她是被临时告知的，事先没有经过准备。郭雪芙，是一位演员，流行歌手，还做过平面模特。在2008年，郭雪芙，因为被星探发掘，拍摄了某快餐品牌的电视广告，开始出道娱乐圈。

在后来的这段时间，郭雪芙主要，担任过时尚杂志的平面模特。在10年，郭雪芙，开始正式的进入歌坛。一直到2012年，郭雪芙才出现了，她的第一部电影，在这部电影之后，她开始，自己的演艺生涯。后来她主演了爱情偶像剧，螺丝小姐要出嫁。她在里面扮演的是，大小姐，江薇安，可以说把整个形象，演绎的非常的逼真。

后来郭雪芙，和炎亚纶，一起主演了都市爱情剧，就是让你爱上我，他在里面扮演了乐观活泼，而且充满，生活智慧的女主角亮亮。这部电视剧，拿下了全台湾的收视冠军。她的名气，也因此得到了很大的提高。最近两年，因为郭雪芙在火星情报局，里面担任常驻嘉宾，开始被很多内地的观众所熟知。

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小编认为，明星们在台上出现这种尴尬的情况，应该说是非常常见的，有的明星可以用自己的幽默打破这种尴尬，而有的明星则会不知所措。