如懿传意欢唱的歌是什么 如懿传醉花阴完整版歌词分享

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问如懿传意欢唱的歌是什么？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

如懿传意欢唱的歌是什么



《如懿传》中，意欢唱的歌叫做《醉花阴》，改编自李清照的词，剧中的《醉花阴》是以昆曲的形式演唱的，为此饰演意欢的陈昊宇还特意去学习了昆曲的唱法。

《如懿传》正在热播，在历史上，意欢就是舒妃，但结局并不是很好。叶赫那拉·意欢，流潋紫所着小说《后宫·如懿传》 里的人物之一。原型为清高宗乾隆帝的舒妃叶赫那拉氏。乾隆妃嫔，太后棋子，但对皇帝一片痴心，出身高贵，饱读诗书，深爱皇帝，十分痴情。气度冷傲，性格清高，说话做事直接，不喜与宫中人往来。

意欢唱的曲子是《醉花阴》，原版诗词作者是知名女词人李清照。一曲《醉花阴》恰合时宜。意欢出场，清冷超然。皇上细细品味得以意趣，瞬间有知音之感，两人相见欢，最后封了她为舒贵人。

如懿传醉花阴完整歌词

李清照《醉花阴》完整版诗词

薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。

意欢是乾隆的舒妃，出身高贵，出身于叶赫那拉氏，父亲是侍郎，从小饱读诗书，很有才华，性格清高，说话做事都比较直接，爱恨分明，不愿和后宫小人为伍。意欢是太后推荐给皇帝的，出场时吟了一首《醉花阴》，一下子就吸引了所有人的目光，可惜这首《醉花阴》选的不好，竟是人如词一般凄凉。