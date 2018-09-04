91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

如懿传意欢结局 如懿传意欢是什么身份

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 16:55:13| 编辑：林克醒来

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问如懿传意欢结局是什么？意欢是什么身份？接下来小编为大家介绍一下，一起来看看吧。

如懿传意欢结局是什么

《如懿传》中，意欢结局发现被乾隆欺骗后绝望自焚而死。

如懿传意欢结局是什么 如懿传意欢怎么死的

《如懿传》剧中的意欢爱憎分明，与如懿交好。皇帝既怜爱她情深，又忌惮她防止她怀孕。后偶然生下十阿哥。十阿哥死后知道皇帝忌惮防备，以为是皇帝导致儿子夭折，绝望自焚而死，一腔真情错付。叶赫那拉·意欢是在后宫中最纯洁最深情最刚烈的人，她的纯洁是她的本性，她从小酷爱、饱读诗书，对事物总保持着较干净的看法，因而发现被乾隆欺骗后绝望自焚而死。

皇帝对意欢的真情有所触动，让她好好养胎，生产时魏嬿婉收买田嬷嬷，在接生时扯去其胞衣令其之后再难有孕，同时意欢也因为气虚而脸生黄斑，容颜有损，魏嬿婉与进忠利用天象之说污蔑十阿哥克父，令皇帝疏远十阿哥;后更因太后意图抚养十阿哥，而致使皇帝更加忌惮意欢。

如懿传意欢结局是什么 如懿传意欢怎么死的

如懿传意欢怎么死的

意欢一生真心爱皇帝，但最后发现皇帝竟然一直在利用欺骗她，最后自焚而死。

叶赫那拉·意欢是在后宫中最纯洁最深情最刚烈的人，她从没有为争宠而做过害人的事。她的深情，从十几岁对乾隆遥遥一见倾心，她爱上乾隆以后把他视为夫君一样对待，她是一个外表刚冷内心深情的女人。

如懿传意欢结局是什么 如懿传意欢怎么死的

剧中，意欢与如懿交好，是个心直口快不愿与他人同流合污的人，最后却所托非人，落了个心灰意冷的下场。十阿哥生下来便是肾虚体弱，缠绵病中，与药石为伍，最后早早夭折，于十阿哥夭折后伤心不已、卧床不起、更神智不清。因魏嬿婉在十阿哥梓宫前故意告之坐胎药之真相而去当面质问皇上，看透皇帝之真面目后万念俱灰，最后放火自焚。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号