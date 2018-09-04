如懿传意欢结局 如懿传意欢是什么身份

电视剧《如懿传》大家都看了吗？很多观众都在问如懿传意欢结局是什么？意欢是什么身份？接下来小编为大家介绍一下，一起来看看吧。

如懿传意欢结局是什么



《如懿传》中，意欢结局发现被乾隆欺骗后绝望自焚而死。

《如懿传》剧中的意欢爱憎分明，与如懿交好。皇帝既怜爱她情深，又忌惮她防止她怀孕。后偶然生下十阿哥。十阿哥死后知道皇帝忌惮防备，以为是皇帝导致儿子夭折，绝望自焚而死，一腔真情错付。叶赫那拉·意欢是在后宫中最纯洁最深情最刚烈的人，她的纯洁是她的本性，她从小酷爱、饱读诗书，对事物总保持着较干净的看法，因而发现被乾隆欺骗后绝望自焚而死。

皇帝对意欢的真情有所触动，让她好好养胎，生产时魏嬿婉收买田嬷嬷，在接生时扯去其胞衣令其之后再难有孕，同时意欢也因为气虚而脸生黄斑，容颜有损，魏嬿婉与进忠利用天象之说污蔑十阿哥克父，令皇帝疏远十阿哥;后更因太后意图抚养十阿哥，而致使皇帝更加忌惮意欢。

如懿传意欢怎么死的

意欢一生真心爱皇帝，但最后发现皇帝竟然一直在利用欺骗她，最后自焚而死。

叶赫那拉·意欢是在后宫中最纯洁最深情最刚烈的人，她从没有为争宠而做过害人的事。她的深情，从十几岁对乾隆遥遥一见倾心，她爱上乾隆以后把他视为夫君一样对待，她是一个外表刚冷内心深情的女人。

剧中，意欢与如懿交好，是个心直口快不愿与他人同流合污的人，最后却所托非人，落了个心灰意冷的下场。十阿哥生下来便是肾虚体弱，缠绵病中，与药石为伍，最后早早夭折，于十阿哥夭折后伤心不已、卧床不起、更神智不清。因魏嬿婉在十阿哥梓宫前故意告之坐胎药之真相而去当面质问皇上，看透皇帝之真面目后万念俱灰，最后放火自焚。