心动的信号是什么节目？向天歌几岁了家庭背景如何？

相信很多小伙伴还是不够了解《心动的信号》是什么样的性质的节目，那么《心动的信号》的嘉宾背景是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

今天我们来探讨一下我最近在看的一个综艺节目吧《心动的信号》，不知道你们都看没看，节目中女一向天歌和女三李君婕为了男二奥斯卡，在厨房两人上演了一场微妙且没有硝烟的战争，第一期的时候奥斯卡选择的心动对象就是姐姐型的向天歌，在做饭的时候两人也是有说有笑，看的我是姨母笑炸裂，但同时也有些心疼被挤走了的李君婕。反观狮子座的李君婕并没有因此放弃，在默默的整理好情绪之后，不去计较之前从新开始和大家聊天说笑。用摸头杀这种行动坚持向奥斯卡表达着自己的喜欢。不少人好奇向天歌今年多大了?下面由小编为大家介绍。

向天歌1993年4月21日出生，今年25岁，哥伦比亚大学毕业，目前在上海一家证券公司工作。很多人都说她撞脸《延禧攻略》明玉，猛一看的确很像。

《心动的信号》是一档恋爱节目，当佛系恋爱、空巢青年等成为社会话题，越来越多的影视综艺将视角对准了恋爱社交，《心动的信号》应时而生。

作为一档“星素结合”的网综节目，《心动的信号》寻找到6位素人单身男女，尽管他们职业不同、家庭背景不同，却代表着当下年轻人的真实生活态度和恋爱观点。

这些年轻人入住位于上海郊区的信号小屋，在不耽误日常工作生活的前提下，展开为期一个月的交往体验。

节目组还特别设定先后进入、晚间匿名短信、约会发起等规则，创造机会令他们尽可能真实的展现心动的瞬间，通过这些真实爱情中的隐藏“小美好”，引发观众情感共鸣。

向天歌是第一位到心动小屋的，她第一眼看上去肤白貌美，温柔小巧，让人有一种保护欲望。

从向天歌第一眼看见奥斯卡的时候，目光就没移开过，就连奥斯卡换鞋的时候也没有放过，确认过眼神，奥斯卡就是向天歌喜欢的类型!

而且奥斯卡来了之后，两人相谈甚欢，比和第一位男生周游独处的时候好多了，奥斯卡对向天歌本来不来电，但是最令人印象深刻的就是她记住了奥斯卡的中文名，这虽然只是一个小事情，但是足以证明她很尊重人。

在第一期节目的结尾，我们可以看到了这期节目的配对结果分析，其中向天歌和奥斯卡是双向暗恋，周游和胡金铭是双向暗恋，李君婕暗恋奥斯卡，刘泽煊暗恋胡金铭。

第二期结尾，依旧是向天歌和奥斯卡是双向暗恋，两个人之间的火花真的很强。只不过苦了喜欢奥斯卡的李君婕。

对于向天歌，很多人表示喜欢，但也有一部分人认为向天歌并没有表面看起来那么单纯，实际上向天歌对男孩子还是挺有一套的!网友觉得向天歌有点太装了，特别是她讲话的声音，让人无法接受!小编觉得，那只是她的习惯而已，不要过于夸大!