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心动的信号李君婕是谁 除了是上戏学生还是艺人吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 14:14:03| 编辑：透透的

相信很多小伙伴观看《心动的信号》的时候不知道李君婕是谁吧，那么李君婕现职业是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

最新恋爱真人秀节目《心动的信号》正在热播中，在最新一期节目里，六位素人嘉宾终于公布了职业和年龄了，大家发现他们几乎都是各行各业的精英人物，只有李君婕比较特殊，还是一个学生。

在第二期节目里，李君婕提到自己是一名上戏的大四学生，今年24岁。李君婕还当过兵，生活阅历很是丰富。

心动的信号李君婕是谁年龄职业是什么 除了是上戏学生还是艺人？

其实，李君婕除了是上戏的学生，还是慈文传媒的签约艺人。慈文传媒十分有名，大家应该不陌生吧?

慈文传媒近几年来出品了《老九门》、《花千骨》、《楚乔传》等热门剧集，这些剧集都有着超高的收视率，备受大家喜爱。

心动的信号李君婕是谁年龄职业是什么 除了是上戏学生还是艺人？

慈文传媒在专注影视的同时也挖掘了不少的新人，李君婕就是其中一个。不过，李君婕目前还没有影视作品。

这次李君婕参加《心动的信号》也是进入娱乐圈的一个好机会。不过，李君婕在节目中的表现比较主动、强势一点，导致部分网友不是很喜欢她。

心动的信号李君婕是谁年龄职业是什么 除了是上戏学生还是艺人？

其实，李君婕是一个很直爽率真的女孩，这样的性格可能比较得罪人，才会不讨人喜欢吧。

在第一期节目里，李君婕就毫不掩饰自己对奥斯卡的喜欢，一直主动出击，先是在奥斯卡和向天歌在一起的时候刷存在感，后来更是主动坐在奥斯卡隔壁。

心动的信号李君婕是谁年龄职业是什么 除了是上戏学生还是艺人？

不过，奥斯卡对李君婕很冷淡，感觉他真的很喜欢向天歌，无论李君婕怎么靠近，他都在宣示自己喜欢向天歌。

在第二期节目里，李君婕依旧主动靠近奥斯卡，然而奥斯卡依旧对她不感冒。后来李君婕和周游的互动多了起来，她好像喜欢上了周游，最后把心动短信发给了他。

心动的信号李君婕是谁年龄职业是什么 除了是上戏学生还是艺人？

遗憾的人，李君婕两期都没有收到心动短信，挺令人心疼的。不过，虽然三位素人男生对李君婕没有感觉，但是官鸿却多次表示自己喜欢这样的女生

两期节目下来，也很多网友都喜欢上了这个简单直率的女生，大概就是萝卜青菜各有所爱吧，只是刚好三位素人男生不喜欢这类型的女生而已。

那么，你们喜欢李君婕这个小姐姐吗?

看完这篇文章有何感受？

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