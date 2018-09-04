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刘昊然真名叫什么 刘昊然真实身份背景资料一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 14:09:51| 编辑：火红橘子

近日刘昊然因为和大一新生一起参加军训而被网友关注，那么刘昊然真名叫什么？今天91小编就给大家带来了刘昊然真实身份背景资料一览，一起来看看吧！

刘昊然真名是什么据悉刘昊然的真名叫做刘源，并且刘源这个名字现在还是在刘昊然的身份证、入学等各种正式的场合使用，据说刘昊然这个艺名还是陈思诚给他起的。

刘昊然真名是什么 刘昊然为什么不用真名

刘昊然，1997年10月10日生于河南省平顶山，是中国内地男演员，现就读于北京舞蹈学院附属中学。2014年，刘昊然在陈思诚导演的电影《北京爱情故事》中饰演宋歌，首次触电大银幕就以纯真干净的表演获得认可，并凭借该片获得第21届北京大学生电影节最佳新人奖提名。虽然刘昊然早在电影《北京爱情故事》就已成名，收获了大批粉丝，但却很少有人知道刘昊然这个名字不是原名，不得不说刘昊然这艺名起的很像原名了，据说这个艺名是陈思成起的，而刘昊然的原名是刘源，确实比起艺名来略显普通。

刘昊然真名是什么 刘昊然为什么不用真名

2015年6月，刘昊然参加高考，文化成绩454分，超录取分数线100多分，其中数学119分。7月，以表演专业全国专业成绩和文化成绩双料第一名的好成绩被中央戏剧学院录取，成为中戏表演系话剧影视表演专业2015级本科班学生。有不少网友对录取通知书上的“刘源”表示好奇，其实刘源是刘昊然的本名。

刘昊然真名是什么 刘昊然为什么不用真名

刘昊然为什么不用真名因为刘源这个名字放在娱乐圈来说略显普通，另外还有网友表示更重要的原因是刘源还是刘少奇儿子的名字，用这个名字混娱乐圈，确实不大合适，所以陈思诚就为迪迪取了刘昊然这个艺名。

刘昊然和其他娱乐圈小鲜肉不同，没有什么特殊的背景，也不是什么富二代，刘昊然出生于河南省平顶山市，2014年因为出演陈思诚导演的爱情电影《北京爱情故事》中饰演宋歌一角被大家认识，这个纯真干净，笑起来露出小虎牙的大男孩给很多观众留下了很深的印象，而且还凭借该电影获得了第21届北京大学生电影节最佳新人奖提名。因为出演了这部电影让刘昊然尝到了做演员的甜头，爱上了表演，最后选择靠前中央戏剧学院表演系，最后如愿以偿的靠前了电影学院。

刘昊然真名是什么 刘昊然为什么不用真名

刘昊然真名刘源，刘昊然是他的艺名。刘昊然身份证上的名字依旧是刘源。曾经有人问刘昊然为什么不用本名出道，刘昊然没有回答，将话题转移到别处。不止是刘昊然，许多明星出道都用艺名，比如蔡依林，再比如舒淇。刘昊然的本名刘源，虽然不难听，但是没有什么特色，不能让观众一听就记住，影响刘昊然发展事业。

刘昊然真名是什么 刘昊然为什么不用真名

其实明星改名字这件事情在娱乐圈很常见，比如吴亦凡最早的时候叫做李嘉恒，后来母亲改嫁自己也跟了后爹的姓，就连名字也跟着变了。而王俊凯，之前的时候也叫王嵩嵩，后来加入tfboys之后，才改名叫做王俊凯。所以刘昊然改名也不是一件什么大事，而且似乎刘昊然仅仅是他的艺名，他平时所用的名字还是刘源，包括户口本身份证。总是我们还是不要纠结名字这件事情了。

看完这篇文章有何感受？

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