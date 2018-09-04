周汤豪新说唱合约是怎么回事 周汤豪新说唱合约签了吗

近日，周汤豪在接受采访时曝光了新说唱合约。那么周汤豪新说唱合约是怎么回事？周汤豪新说唱合约签了吗？一起来看看吧！

周汤豪新说唱合约是怎么回事周汤豪在《中国新说唱》也算是比较受争议的选手之一，因为他是星二代，且早已出道，不少网友对他的印象是高颜值的歌手，尤其是在他第二个入围六强之后，争议声变得更大，还有网友质疑他是付费玩家。近日，周汤豪在接受采访的时候新说唱合约，那么这是怎么回事?一起来看看!

近日，周汤豪接受访问，松口表示录第1集前，临时被要求抽血验尿，当下真的有点惊讶，为了证明自己，欣然配合节目要求。他也透露，要加入《新说唱》还得答应制作单位，签下1年抽成50%的合约，为了坚持自己的决心，考虑不到1天就签约，虽然节目一周播一集，但饶舌作品少，几乎每次都要写新的，很多歌直到要表演前还在背，压力非常大。

周汤豪透露，自己是在完全没有做任何准备的情况下，去参加《中国新说唱》，而且这个决定也做得非常匆促，甚至其实他已经早就有安排工作，为了这个节目，他必须一一处理掉，如此坚持要参加的原因，就是希望可以挑战自己，「唯一证明自己只能靠付出行动，用作品发声!」

周汤豪新说唱合约是什么情况

今年30岁的周汤豪外型亮眼，还有个星妈比莉，让他一出道就饱受争议，这回抛开所有包袱，到大陆重新开始，他也在8月底争取前6强的比赛中，透过感谢评审激动表示：“来这舞台，我就是想得到所有rapper的肯定和尊重，希望你们能重新认识我。”

此前，周汤豪在社交网络还提到了作品的事情，上一次他发作品已经隔了四年，没有累积很多的词跟说唱作品，所以几乎每关都要写新的!也是他参加《中国新说唱》的原因。以及他还为了参赛放弃了大量的代言和商演，可见他的本人仍然很努力，并没有觉得自己已经是偶像就可以为所欲为。

周汤豪(Nick Chou)，1988年8月2日出生于台湾省台北市，母亲是台湾地区歌手兼演员比莉，父亲是演员周禹侯。

14岁时，父亲本来想将周汤豪签给唱片公司，却遭到母亲的反对。不过，母亲深深了解儿子对音乐的喜爱，将周汤豪送到美国学音乐。在美国的那段时间，周汤豪的视野变得更加开阔。

16岁的时候，周汤豪和一群韩国朋友去参加当地一个庆典时，被星探看中，想邀请他加入SuperJunior，甚至在周汤豪录音的时候，东方神起的成员也曾前去观看。经过前前后后一年的商量，周汤豪准备签下那家公司时，却被母亲阻止了。

后来，周汤豪还是进入了娱乐圈，大家真正认识、关注周汤豪，那是他准备要在台湾出道之时。那是在2009年，他完成了蔡依林《花蝴蝶》专辑第一主打的《大丈夫》Rap的部分，并且以男主角的身份出现在了MV中。