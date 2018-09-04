逆水寒周二江湖挑战萧平需要些什么 周二江湖挑战萧平怎么打

相信最近玩逆水寒的小伙伴不知道周二江湖挑战萧平怎么打，那么对于周二江湖挑战萧平需要什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

逆水寒江湖挑战中将会有一些惊喜的奖励，而对于打法还是需要一些技巧的，那么逆水寒周二江湖挑战萧平怎么打?下面小编为您带来逆水寒周二江湖挑战萧平打法攻略。

逆水寒周二江湖挑战萧平怎么打?

萧平

周二江湖挑战BOSS

玩法开启地点：

前往【磁州】的江湖挑战接引人【黄穆洋】处可参与挑战。

玩法奖励：

挑战成功后可获得【百炼令】奖励，更有机会直接获得【百炼装备】!

注意：

副本可多次进入，但每位侠士的奖励每周只能获得一次。

详细攻略：

配置推荐：一奶一T，其他职业随意，只要输出高就好。

BOSS和仗剑老三普通技能一样(除了伤害变高了),另外相当于增加了3个技能(两个状态一个技能)。

①月光战士(头上会出现白色的球):在白天的区域防御大幅度提升

②暗夜杀手(头上会出现黑色的球):在黑夜的区域伤害大幅度提升

③暗杀:boss会消失不见,随机选择一个人进行暗杀,本人52000血一刀秒了

打法攻略

当boss变成月光战士的时候,拉到黑夜里面去打。

当boss变成暗夜杀手的时候,拉到白天里面去打。

只要BOSS在白天里面头上有白色的球就是月光战士。在黑夜里面头上有黑色的球,就是暗夜杀手

暗杀技能如何规避:当boss消失,屏幕会有一段话

①可以聚集在一起,奶妈地上放加血,然后拉线。(试的时候还是会被捅很多血,甚至有人

②把解控或者保命技能带上,神相的冰箱,奶妈的解控,血河的解控,碎梦的隐身,铁衣的疾风,九灵的摄魂追命

切记解控一定要提前1-2s放,解控了都会有一点点免控的效果,如果被boss暗杀了才放,一不留神就挂了,所以这对时间的把握很重要!这样boss捅不到,不会受到一点伤害

总得来说,这个本只要有奶有T,其他职业无所谓,我们一奶一T一碎梦三血河。