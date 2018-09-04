盆栽哥是谁 盆栽哥真名背景资料介绍一览

盆栽哥是加拿大创作歌手，相信很多人都听过他唱过的歌曲，那么盆栽哥是谁？今天91小编就给大家带来了盆栽哥真名背景资料介绍一览，一起来看看吧！

盆栽哥真名叫什么盆栽哥原名The Weeknd，是加拿大的90后网红歌手，在2017年美国公告牌大奖中获得了19项奖项，成为今年美国Billboard最热门的歌手。在此之前，The Weeknd在YouTube上传自己的歌曲，展现了自己高超的音乐才华，随后火速蹿红，他的单曲《Can"t Feel My Face》在美国公告牌上排名第三位。

“盆栽哥”这个外号还是国内歌迷给取的昵称。这个外号来自于The Weeknd的发型，他常年顶着一头多变的“脏发”造型，并且这个发型很像盆栽，“盆栽哥”由此而来。盆栽哥比较有代表性的歌曲有《EarnedIt》、《Can‘t Feel MyFace》以及《The Hills》。

盆栽哥的真名是什么梗就在昨天早上，因为有网友在网上搜索威肯也就是The Weeknd的真名叫什么，毕竟很多人不知道他的真名，但是显示出来的竟然是周六，周日?周末?是什么鬼?原来，这个翻译竟然将The Weeknd的意思当成了周末，所以问这个The Weeknd的真名叫什么，显示的就是周六和周日。

不得不说，这个翻译是真的很厉害啊。大家要记住，The Weeknd的真名叫Abel Tesfaye，并不是周末的意思啊!大家应该都知道，周末的英文单词是weekend阿!这明显少了一个e，这翻译的水平难道就是如此了吗?这个翻译出来之后，很多网友都调侃道，盆栽哥的真名成了“周末”看来这名字确实很好记了。

盆栽哥个人资料介绍威肯(The Weeknd)，原名阿贝尔·马可尼恩·特斯法耶(Abęl Makkonen Tesfaye)，1990年2月16日出生于加拿大多伦多安大略士嘉伯，加拿大创作型歌手 。

2011年，威肯先后发行三张混音带《House Of Balloons》、《Thursday》以及《Echoes Of Silence》而出道 。

2013年9月10日，发行个人首张录音室专辑《Kiss Land》。同年12月，凭借与维兹·卡利法合唱的歌曲《Remember You》获得第56届格莱美奖“最佳说唱合作”奖提名。

2014年12月，为电影《五十度灰》献唱主题曲《Earned It》。

2015年8月28日，发行第二张专辑《Beauty Behind The Madness》。专辑发行首周登上公告牌专辑排行榜首位，并获第58届格莱美奖“最佳当代城市专辑”奖。

2016年1月，凭借《Earned It》获得第88届奥斯卡金像奖“最佳原创歌曲”奖提名。同年5月，获公告牌音乐奖包括“最佳单曲榜艺人”在内等八奖。

2016年11月，发行第三张录音室专辑《Starboy》。

2017年6月12日，美国《福布斯》杂志公布了2017年度全球百位名人榜，威肯以9200万美元的收入排名第七。

2018年1月，凭借专辑《Starboy》获得第60届格莱美奖最佳当代城市专辑。