张钧甯张翰在一起了是真的假的 张钧甯方否认恋情了吗

今日上午有消息曝光张钧甯张翰在一起了，那么张钧甯也是对于浙江事情做出了声明，否认了这件事情。接下来与91单机小编一起来看看吧！！

9月4日上午，豆瓣网友发帖称女方闺蜜爆料张钧甯张翰在一起了。

6月30日，女方粉丝私信张钧甯闺蜜，“你关注张翰?你暴露了张翰张钧甯在一起了，他们在一起有段时间了。”47分钟后，闺蜜疑默认恋情，”嘘，我们不要太张扬。”

6月26日，张钧甯高中好友注册微博，并上传个人头像。

6月29日，她发布第一条长微博，第二天就关注了张翰，被粉丝发现后迅速取关。

7月6日，她甩出与张钧甯的合照，感慨不管是不管是10年、20年、30年···我们都知道你一直就是原汁原味的你。

8月16日，她从台北飞上海陪张钧甯工作，担任一日助理。

8月24日，闺蜜团组团游青岛，正在青岛拍戏的张钧甯也抽空参加姐妹聚会。

几个月前的私信被大范围传播，张钧甯闺蜜否认被恶意P图，她改口否认恋情称“我几个月前回一个路人问题，就被乱截图了，以后不回私信了。我打字慢，对不到话的时间差，我尊重每个个体的幻想，有梦最美啰。”

吃瓜群众表示，打字慢就算了，想了47分钟还能回错?

张翰张钧甯被扒出5月底同游韩国，还入住同一家酒店。

媒体求证张钧甯工作人员，对方否认恋爱传闻，“假的”。

男方工作室多次强调张翰单身，称他为单身boss。

工作室说张翰是“独行孤狼”，求生欲很强了。

七夕节当天，工作室发布boss帅照，强调张翰目前单身，暗戳戳否认绯闻。

张翰也晒出七夕福利，他自称单身狗，调侃狗狗们节日快乐。

所以张翰张钧甯真的在一起吗?怎么隔三岔五都要传一次绯闻。