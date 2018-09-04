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刘强东事件目击者曝光了什么 刘强东事件目击者是谁

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 14:00:39| 编辑：透透的

最近，刘强东事件曝出后也是吸引了大家的目光。毕竟在国内刘强东是商业大佬超级富豪，身份也是非常显赫。那么对于这件事情目击者说了什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

随着一些消息的曝出，之前有些消息也就被证实为“谣言”。比如刘强东事件目击者在今天爆料称当天是私人宴会，邀请的也就十来个人，其中女当事人是唯一的女性，甚至还坐在刘强东身边。

除此之外，目击者还爆料称当天10人共喝了32瓶红酒，女当事人被灌了大量红酒。对此，一些人也觉得有些疑惑，认为女当事人还是唯一女性，又坐在刘强东身边，还是私人宴会，那么女当事人究竟是什么人呢，为何如此重要?

一些网友认为女当事人被邀请，可能就是为了“陪酒”。还有消息称，事发当天刘强东娇妻“奶茶妹妹”并未在场，而“奶茶妹妹”和孩子都在美国明尼苏达州。可见，“奶茶妹妹”也陪着刘强东去了美国，只是不在刘强东身边。

有网友认为如此说来，刘强东的好人设真的有可能要“崩塌”了。因为这里面一看就多少有些“故事”，十个男性一个女性，还是一位女大学生，并且坐在刘强东身边，大家一起喝了32瓶红酒，之后的故事就需要目击者继续了。

看完这篇文章有何感受？

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