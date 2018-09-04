小龙女女友改姓氏怎么回事 小龙女女友改姓氏是为什么

相信最近很多小伙伴也知道小龙女吴卓林宣布要与自己的女友订婚了，那么小龙女女友改姓氏是真的吗？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

最近娱乐圈还是有很多的事的。前段时间小龙女吴卓林在社交平台上宣布和自己的女友订婚了。没过多久又宣布自己成立了公司，顺便也改了姓氏。

小龙女女友改姓氏怎么回事最近，很久没有露面的小龙女在社交平台上宣布和女友订婚，也宣布成立了公司。和女友两人都是老板，随后，吴卓林也是改了自己原本的姓氏。

据台湾媒体报道“小龙女”吴卓林与大她12岁女友Andi远走加拿大，生活4个多月后，小俩口日前更新脸书显示，在多媒体工作室当老板，同时，吴卓林也宣布和Andi已于4月29日订婚，而吴绮莉被问到女儿吴卓林的“婚事”时，她也做出回应。

说到小龙女其实她也是有名字的，就是：吴卓林。和妈妈一个姓，但是很少有人提她的本名，提到她基本都是用“小龙女”替代，可能很多人根本就不知道她的本名。因为全世界都知道她是成龙的私生女，是成龙一直不管不问的亲生女儿!她一出生就带着话题：这样的孩子就算她想避开众人的目光默默长大都是不可能的。她要和她妈妈一起承受世俗的目光，承受着私生女带来的痛苦!要不是觉活得痛苦，她也不会小小年纪就要自杀!

小龙女女友改姓氏是为什么其实也是想逃脱以前的束缚，从小被关注着长大，而且亲生父亲也不认她。现在的吴卓林刚成年，也是叛逆的年纪。

吴卓林昨在脸书更新动态，她不只在多伦多创业开多媒体工作室，并和大她12岁女友Andi在4月29日订婚，不过吴卓林的脸书帐号原本是“Etta Wu”，但现在改成“Etta Zen”，小龙女悄悄改姓氏，动机为何也让外界好奇。 对于小龙女的“婚事”，妈妈吴绮莉一改过去数度发怒开炮，这回则是态度大转变，根据香港媒体报导，吴绮莉今透过短讯回应媒体“大家说得开心就好，我没有回应”，但吴绮莉被追问细节时，她则不愿多谈，相当低调。

小龙女曾经公开称成龙是她父亲，但是成龙却没任何的反应，就媒体来说有关小龙女的问题肯定会问及到吴绮莉和成龙。成龙在被问及到小龙女的问题时回应的是：请大家关注我的电影不要关注八卦。也就是说对小龙女的任何问题成龙都不做回应，有关外界传的成龙曾经想私下和小龙女会面和如今资助小龙女开公司都只是传说而已。只要成龙和小龙女不能在公开场合父女般相处，一切的传说也只是传说而已。

不过吴绮莉好友林建明昨接受香港媒体电话访问时，则表示和吴绮莉一、两星期前见面时，她就透露吴卓林要结婚，林建明也转述吴绮莉说法“好呀结婚，这样拿个加拿大国籍啰”，与吴绮莉今回应媒体的态度大不同。

小龙女吴卓林

吴卓林，女，生于1999年11月19日，香港艺人，成龙与吴绮莉的非婚生女儿。2017年4月，小龙女曝自杀入院，当被问吴卓林现状如何吴绮莉多次叹气。

2017年10月6日，吴卓林顺势宣告“I‘m gay”。

2018年4月29日，吴卓林与女友Andi订婚。

吴卓林，1999年11月19日生，吴卓林显得比同龄女孩更成熟、懂事。单亲妈妈吴绮莉对孩子要求甚严，不仅送她去接受最好的教育，而且对她的一举一动都会及时给予提醒。

2002年6月，吴绮莉带着吴卓林离开香港定居上海后，吴卓林在浦东的外语学校读书，接受最好的教育，享受最好的生活，除了缺少一个“爸爸”，她也同样无忧无虑地长大了。对于妈妈吴绮莉来说，从小也是单亲的她，对教育孩子颇有信心，她开玩笑将吴卓林的外婆作为自己教育孩子的反面教材。原来吴绮莉也是单亲家庭长大，从小到大只见过爸爸一面，但妈妈对吴绮莉的教育比较简单直接，这让有点反叛的吴绮莉更容易激动和逆反， 因此在教育吴卓林的时候，吴绮莉更愿意与孩子自由交流，给孩子自己更大的选择空间。