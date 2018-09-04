91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

刘强东事件目击者说了什么 刘强东事件目击者对当天事件描述一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 13:53:26| 编辑：火红橘子

刘强东事件目击者说了什么？今天91小编就给大家带来了刘强东事件目击者对当天事件描述一览，一起来看看吧！
▲劉強東涉嫌性侵，網友爆料背後內幕。（圖／翻攝自陸網，下同）

▲被指為受害女子的女大生身材姣好。(圖/翻攝自陸網)

大陸中心/綜合報導

京東董事長劉強東被爆在美性侵女大生，現已獲保釋返國。一名目擊者爆料稱，被害女生受邀參加劉強東的私人宴會，就坐在劉強東旁邊，餐宴期間被灌了大量紅酒。

根據「搜狐新聞」報導，一名性侵事件目擊者透露，當晚劉強東舉行了私人宴會，劉強東那桌大約10人，受害女生是該桌唯一的女生。據了解，這一桌就喝了32瓶紅酒，並且公布警方調查時獲得的酒水單和晚餐帳單當證據。▲劉強東的酒水單與晚餐帳單曝光。(圖/翻攝自搜狐新聞)

發文一出，許多大陸網友紛紛批評，「這不就是油膩中年男人最喜歡的勸酒文化嘛」、「真的嗎?成功男人被追捧多了，有時是否就會有種錯覺，覺得可以隨便對身邊的女性下手。有的時候，喝酒喝得更糊塗，還以為迷奸迷毆是幫助有些長期被性侵的婦女呢」、「被套路也要有套路的門啊，自找的，攤手」、「和喝醉的女人發生性關係，在中國變成男的可憐被套路啦」。

劉強東在美國的律師約瑟夫(Joseph S. Friedberg)3日晚間表示，劉強東99%機率不會受到任何起訴，上次通話已經是30個小時前，沒有起訴就沒有見面的理由，像劉強東這樣被逮捕後卻又無條件釋放的案例，「雖然偶有發生，但這並不常見」。

▲▼涉嫌性侵女大生，劉強東被拘捕時的照片曝光。（圖／達志影像／美聯社）
看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号