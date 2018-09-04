刘强东事件目击者说了什么 刘强东事件目击者对当天事件描述一览

刘强东事件目击者说了什么？今天91小编就给大家带来了刘强东事件目击者对当天事件描述一览，一起来看看吧！

▲被指為受害女子的女大生身材姣好。(圖/翻攝自陸網)

大陸中心/綜合報導

京東董事長劉強東被爆在美性侵女大生，現已獲保釋返國。一名目擊者爆料稱，被害女生受邀參加劉強東的私人宴會，就坐在劉強東旁邊，餐宴期間被灌了大量紅酒。

根據「搜狐新聞」報導，一名性侵事件目擊者透露，當晚劉強東舉行了私人宴會，劉強東那桌大約10人，受害女生是該桌唯一的女生。據了解，這一桌就喝了32瓶紅酒，並且公布警方調查時獲得的酒水單和晚餐帳單當證據。▲劉強東的酒水單與晚餐帳單曝光。(圖/翻攝自搜狐新聞)

發文一出，許多大陸網友紛紛批評，「這不就是油膩中年男人最喜歡的勸酒文化嘛」、「真的嗎?成功男人被追捧多了，有時是否就會有種錯覺，覺得可以隨便對身邊的女性下手。有的時候，喝酒喝得更糊塗，還以為迷奸迷毆是幫助有些長期被性侵的婦女呢」、「被套路也要有套路的門啊，自找的，攤手」、「和喝醉的女人發生性關係，在中國變成男的可憐被套路啦」。

劉強東在美國的律師約瑟夫(Joseph S. Friedberg)3日晚間表示，劉強東99%機率不會受到任何起訴，上次通話已經是30個小時前，沒有起訴就沒有見面的理由，像劉強東這樣被逮捕後卻又無條件釋放的案例，「雖然偶有發生，但這並不常見」。