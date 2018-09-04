一站到底蒲熠星是谁 蒲熠星个人资料介绍

最近的一站到底节目也是火了起来，那么一站到底的蒲熠星是谁呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

一站到底蒲熠星是谁《一站到底》最新一期中迎来了两位帅哥，一位北大校草郭文韬，另一位南大校草蒲熠星，他们在舞台上可谓是一道亮丽的风景线，蒲熠星是五周年巅峰会站神之神，强悍的答题实力，是在一站到底舞台上从无败绩的“不灭金身”!仿佛静帧一般的表面下其实是巨大的知识能量。

有颜值又有才华的男生肯定最受欢迎，《一站到底》中南大校草蒲熠星就证明了这一点，节目中的蒲熠星帅气高冷，表面低调但掩饰不住桀骜不驯的内心，这也引得现场女观众尖叫连连。

其实以前的蒲熠星，是个很自卑的男孩，尤其是高中的时候，渴望自己得到别人的认可，希望目光汇聚在自己身上。他同时也说自己是一个很矛盾的人，自卑的极端就是自负，长久的不受关注导致了自己的自卑，而在孤芳自赏时又会增加自己的自负。

说道这一段时，校草抿了抿嘴，认为自己期待的不是现在这样，现在红了，目光多了，却有些不自然，生活被打扰，想要有一个自己的空间，虽然内心强大，但还是渴望有一个避风港湾。

一下走红的蒲熠星，坦诚告诉记者自己最怕的就是周围人的关系有变化。原先这里是一片没有目光汇聚的地方，和朋友一起玩，其乐融融。但现在，很多关系很好的朋友都来调侃他，让他有点不安。

现实中的他依旧是那个每晚微博发“晚安”的温暖、话不多的面瘫校草，台上台下并没有什么差别，他非常淡然，因为知道真正的自己是什么样子、有几斤几两，所以他不会迷失自己。

蒲熠星个人资料介绍中文名：蒲熠星

微博：蒲熠星

外文名：Star

别名：校草、蒲草

国籍：中国

民族：汉族

出生地：四川省绵阳市

出生日期:1994年4月20日

职业：学生

毕业院校：南京大学

主要成就：全国数学奥赛一等奖、第二十七届全国中学生物理竞赛省二等奖

身高：177cm

性别：男

星座：白羊座

生肖：狗

主要经历

2014年2月20日参加《天才知道》节目南京大学专场赛，其中他将popping跳得动感十足，让现场观众目瞪口呆。在一道考察货币知识的接龙题中，蒲熠星包揽了最后几十秒的答题权，率先成为本场突破千分大关的选手，被主持人李响戏称为“高富帅”。

2016年1月11日参加《一站到底》节目，作为最后一位当场的应战方，与挑战者吕俊的比拼精彩非常，最终以19:21的成绩漂亮的胜出;继续挑战精选五道题，荣登2016《一站到底》第一位擂主之位。第一期播出后，占据微博热搜13小时，被主持人李好郭晓敏戏言“成功收获大批少女心”。如今又登上《一站到底》的舞台依然帅气，备受欢迎。