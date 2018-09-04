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章子怡替代范冰冰是怎么回事 章子怡为什么替代范冰冰

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 13:50:11| 编辑：透透的

最近有消息称章子怡替代范冰冰，那么章子怡替代范冰冰是怎么了呢？具体情况是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

章子怡替代范冰冰是怎么回事

有自媒体爆料称章子怡即将取代范冰冰出演好莱坞谍战大片《355》，章子怡助理表示不知情

9月3日晚，继《她杀》之后，范冰冰新片再传换角风波，网曝章子怡即将取代范冰冰出演好莱坞谍战大片《355》。随后有媒体向章子怡方面求证，章子怡助理却表示对该事件并不知情。

据悉，好莱坞大片《355》是由《X战警》导演西蒙·金博格将执导的谍战片，原定由美国金球奖影后杰西卡·查斯坦、奥斯卡影后玛丽昂·歌迪亚、戛纳影后佩内洛普·克鲁兹、奥斯卡女配露皮塔·尼永奥和范冰冰出演，讲述的是全世界女间谍合力拯救世界的故事。

今年5月份的时候，范冰冰和《355》主创高调亮相戛纳电影节。据了解，《355》目前正处于筹备阶段，且导演ins首页未删除《355》宣传视频，视频内容还是官宣的5位影后，范冰冰未遭换角，导演主页还存留之前官宣讯息。

另据台湾媒体透露，范冰冰将遭遇“三年封杀”，很多项目都将被“删除戏份”或者“换角”。

看完这篇文章有何感受？

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