苹果承认硬件缺陷是怎么回事?苹果为什么承认硬件缺陷

相信最近很多喜欢苹果手机的小伙伴也知道苹果承认硬件缺陷，具体是什么情况呢？在很多方面他们一直不愿意妥协低头。接下来与91单机小编一起来看看吧！！



2月3日，苹果终于承认苹2016年9月到2018年2月生产的iPhone 7/ 7P 有严重的质量问题!

苹果解释说，造成此次故障的原因是因为主板上的某个组件问题。

不过，有维修专家结合自己的维修经验与iPhone 7图纸对比发现，故障很有可能是电路设计出错造成的。iPhone 8、iPhone X也不能排除同样中招的可能。

有质量问题的 iPhone 7、7P销售地区主要为中国内地、香港/澳门和日本、美国。不知道自己手机型号的话，型号就在手机背面的小字上。

就是这三款有问题!

A1660

A1780

A1799

最后，苹果表示符合条件的设备将获得免费维修服务，无论是否处于保修范围内。而那些已经为修复该问题付费的用户，苹果将为他们提供退款。

苹果官方号码是400-666-8800。

iPhone被降频、被冻关机、被阴阳屏……我们被坑了这么多次，你还在期待下一代iPhone吗?