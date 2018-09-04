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北美吐槽君被封是怎么回事 北美吐槽君微博为什么被封

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 13:46:13| 编辑：透透的

最近很多小伙伴们应该都听说了北美吐槽君被封的消息吧，这是怎么回事呢?接下来与91单机小编一起来看看吧！！

北美吐槽君被封是怎么回事 撒布撒旦教谣言

北美吐槽君被封是怎么回事

北美吐槽君是新浪微博大V账号，粉丝约有数百万，原本北美吐槽君是大家吐槽生活琐事的地方，可后来逐渐变了方向，如今北美吐槽君突然被封号，微博里所有的消息都看不了了，你知道北美吐槽君被封原因是什么吗?共青团中央官微和烟台网警官微同时发布消息，封杀了北美吐槽君和其所属公司名下其他几个微博账号，并对微博实际操控人进行罚款。

北美吐槽君账号被封源于今年2月份的一则微博消息，当时网上出现了一则关于中国留学生在德国，受到“撒旦教”死亡威胁的消息，引起了欧洲方很多留学生的恐慌。

消息散出后，外交部和共青团中央连夜启动应急机制，要求驻德使领馆马上展开调查，结果最后发现这个消息是假的，所以官方马上追究消息源。

北美吐槽君被封是怎么回事 撒布撒旦教谣言

经过调查发现，这个消息是在德国暂住的吕某蓄意编造的谣言，吕某故意散播出“撒旦教”死亡威胁的消息，还特意向微博大V大欧洲吐槽君投稿求助。

大欧洲吐槽君没有核实消息的真实性，就利用同一公司的北美吐槽君和土澳吐槽君等微博账号和微信公众号，一起公开了“撒旦教”死亡威胁的消息。

由于几个微博账号粉丝众多，微信和微博同时炒作，这条消息很快引起当地留学生的恐慌，给当地使领馆造成不可估计的麻烦，社会影响恶劣。

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网友评论

按照法律规定，对北京某公司烟台办事处罚款九千元，限期责令整改，几个微博的实际操控人每人罚款一千元。虽然罚的不重，但重在整改。

北美吐槽君的微博账号已经被封杀，现在微博消息都看不了了，原本北美吐槽君是留学生吐槽生活的地方，经常有人说段子，可不知什么时候起，变成了人肉、散播谣言的地方，如今变成这个结果，令人惋惜不已。

北美吐槽君被封是怎么回事?北美吐槽君微博为什么被封?小编就和大家介绍到这了。希望对各位有所帮助。

看完这篇文章有何感受？

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