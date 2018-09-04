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顺风车什么时候恢复 滴滴顺风车什么时候再上线

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 13:44:58| 编辑：透透的

相信很多小伙伴也知道滴滴顺风车再发女孩遇害事件，目前，滴滴顺风车已经在全国范围下线了，滴滴顺风车下线到什么时候?接下来与91单机小编一起来看看吧！！

滴滴顺风车什么时候恢复_滴滴顺风车整改到什么时候

刚宣布全面无限期下线整顿中的滴滴顺风车，如要恢复需要啥程序?

省交通运输厅副厅长、新闻发言人王寅中今天在接受省内媒体采访时表示，滴滴顺风车完善改进后，要再度上线不能由滴滴自己说了算，除了交通运输部门的审核外，还要召开听证会，广泛听取社会各界意见，对滴滴顺风车的改进完善进行评判，然后再确定是否能恢复上线。

当然，刚下线整顿中的滴滴顺风车谈恢复上线为时尚早。王寅中强调，安全是客运企业一切经营活动的红线和底线，乐清女孩打滴滴顺风车被害案件，暴露了滴滴出行安全意识的淡漠。

滴滴顺风车什么时候再上线

关于乐清女孩乘滴滴遇害一事，8月26日滴滴发布公告「关于乐清顺风车事件的自查进展」称，自 8 月 27 日零时起，在全国范围内下线顺风车业务，内部重新评估业务模式及产品逻辑，并免去黄洁莉的顺风车事业部总经理职务，免去黄金红的客服副总裁职务。同时。滴滴客服副总裁黄金红转发公告并表示，这次事件客服有不可推卸的责任，一切问题都是管理者的问题，对处理也完全认可。

滴滴顺风车还会上线吗

8 月 26 日下午，交通运输部联合公安部以及北京市、天津市交通运输、公安部门，对滴滴开展联合约谈，责令其立即对顺风车业务进行全面整改，保障乘客出行安全和合法权益，及时向社会公布有关整改情况。交通部要求即日起，不得再新接入未经许可的车辆和人员，并加快清退已接入的不合规车辆和人员。会上滴滴承诺自 8 月 27 日起，在全国内下线顺风车业务，重新评估业务模式;9 月 1 日前完成合规化运营工作方案，报送有关部门并接受社会监督;开拓平台用户紧急情况报警通道，完善配合公安机关调取机制。

看完这篇文章有何感受？

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