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抖音反诈攻略说唱视频在哪看 抖音反诈攻略说唱原视频播放地址

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 13:44:06| 编辑：透透的

最近有消息称兰州公安民警录制的说唱视频《反诈攻略》在抖音上真的是非常的火，仅仅三天时间就点击量1800W+，那么抖音反诈攻略说唱视频在哪看呢?接下来与91单机小编一起来看看吧！！

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抖音反诈攻略说唱视频在哪看

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抖音说唱视频反诈攻略基本介绍

自兰州市反电信网络诈骗中心成立以来，兰州公安打击电信网络诈骗犯罪的力度不断加大，同时通过各类防范宣传，构筑起了守护百姓钱袋子的有力防火墙。

然而，近两年来，各类非接触性型电信诈骗案依旧发案最高、防范最难，造成的群众财产损失也最大。用新媒体传播时间快、传播范围广的特点做好防范电信诈骗，成为兰州公安民警的首选。

这段由兰州公安民警自创、自导、自演的说唱视频，从兰州公安近两年破获的贩毒真实案例入手，总结归纳、见招拆招，以全新升级的《反诈攻略》，破局当下最常见的9类电信网络诈骗手段。

8月30日，兰州公安民警倾情演绎2018年度全新主打歌说唱视频《反诈攻略》正式在朋友圈和抖音号上架，仅仅3天，这个短视频播放量就达到1800万+，获赞80万+。

广大市民纷纷反映，这部夹杂着兰州口音的《反诈攻略》，看起来轻松愉悦，老少皆宜，非常接地气。网友更是评价:“有创意、接地气、纯干货”。

抖音反诈攻略说唱视频在哪看?抖音反诈攻略说唱原视频播放地址，小编就和大家分享到这，希望对各位有所帮助。

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