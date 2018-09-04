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2018教师节祝福语有哪些 教师节贺卡写给老师的感恩祝福语大全

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 13:33:59| 编辑：﹍ɑ。群℡

2018教师节时间是2018年9月10日，今年是第34个教师节，师恩不忘，不管老师在岗也好，退休也罢，他们永远是我们最尊敬的老师，让我们在节日这一天送上我们最真挚的祝福吧!

1. 不管工作有多么的繁忙，只要记得我时刻都在远方关望您祝福您就好。

2. 世有伯乐，然后有千里马。谢谢您，我的老师。

3. 书念完了，试考完了，真想在成功的日子里与您不见不散，把我们的师生情义上演的没完没了。

4. 亲爱的老师，忙碌了一年，您的节日又到了，学生想对您说：不管何时何地，您永远是我的老师!

5. 亲爱的老师：感谢您用心血和汗水为我做的一切，您的美好身影在学生心中永远不会磨灭。

6. 人生旅程上 您为我点燃希望的光芒 丰富我的心灵，增添我的智慧 谢谢您!老师 愿您永远 健康!愉快!幸福! 7. 人生旅程上您为我点燃希望的光芒，丰富我的心灵增添我的智慧谢谢您!老师。

8. 在着美好的节日里，我要用老师教我写的字，用老师教我的美好词句，为老师写一首最美的小诗……

9. 在笔和纸的摩擦间，你度过了你神圣地一生。祝福你，老师!

10. 您把人生的春天奉献给了芬芳的桃李,却给自己留下了冬的干净雪的洁白冰的清纯…祝您节日快乐!

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