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如懿传贵妃为什么疯了 贵妃高晞月变疯的原因

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 13:28:19| 编辑：﹍ɑ。群℡

电视剧《如懿传》现在正在热播，在剧中，贵妃高晞月凭借耿直的性格获得了不少观众的喜爱，尽管贵妃做了不少的错事，但是她在犯错后小心翼翼的隐藏让很多网友都看到了萌点。

高晞月.png

如懿传贵妃为什么疯了?

据悉，在《如懿传》中，导致贵妃高晞月变的疯疯癫癫的直接原因是阿箬之死。

剧中，为求避祸，高晞月请求父亲高斌帮忙去威逼利诱阿箬的阿玛桂铎，让阿箬叛变，想把怡嫔中水银毒小产的事和玫嫔生鬼胎的事嫁祸给如懿。如懿被降为娴贵人，打入冷宫，怡贵人惨死，阿箬一朝上位。

此时皇后富察氏的二阿哥永琏病死，高晞月诬陷如懿挟长子以害嫡子，让永璜登上太子之位，除去两位贵子。视嫡子为命的皇后怎能容忍，与如懿产生嫌隙，嫉恨深了一层，做了放火烧冷宫的事情。

沦落冷宫的乌拉那拉如懿和失去恩宠的海兰绝地反击，向自己下毒污蔑皇后和慧贵妃，乌拉那拉如懿被接出冷宫，仍为娴妃，当年事情败露，阿箬被废，被如懿施以猫刑，阿箬惨死。

阿箬死后，如懿则再生一计，利用阿箬冤死，棺椁之中冒出幽幽蓝火而大做文章，慧贵妃高晞月最是害怕神鬼狐怪，整日疑神疑鬼，乾隆得知多年来慧贵妃的所作所为，气愤不已，慧贵妃高晞月恩宠不比从前，渐渐失宠。

看完这篇文章有何感受？

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