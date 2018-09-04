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貂哥寻妻是什么意思？貂哥寻妻有什么特殊的含义？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 13:24:31| 编辑：沐兮

最近不少网友都在问貂哥寻妻这个梗，那么貂哥寻妻是个什么梗呢？貂哥寻妻出自于哪里呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

貂哥寻妻是什么意思？貂哥寻妻有什么特殊的含义？

貂哥寻妻这个梗出自电视剧《香蜜沉沉烬如霜》，剧中邓伦饰演的旭凤和杨紫饰演的锦觅展开了一段旷世情缘，只不过两人的剧情太过虐心，而貂哥寻妻是指在后面的剧情中锦觅牺牲了，旭凤穿着貂苦苦的寻找她。

貂哥寻妻是指在《香蜜沉沉烬如霜》后面的剧情中旭凤穿着一身貂寻找锦觅，而当时拍摄的气温高达40度，因此观众都称旭凤“虐妻一时爽，寻妻火葬场”。

“貂哥寻妻”是什么意思_“貂哥寻妻”是什么梗_“貂哥寻妻”出处及含义介绍

剧中自从旭凤醒来后就认定是穗禾救了自己，不论穗禾怎么做他都相信她，将锦觅送他的春华秋实给了穗禾用，锦觅告诉了旭凤是穗禾杀了水神风神，旭凤却是油盐不进，先前伤了锦觅心里满是心疼，最后顺带着把凤翎丢了出去，装模作样的打了她，幸好有寰帝凤翎的保护才相安无事。一边打还一边心疼，真真是个败家玩意儿，唉!旭凤却说道，“连你也背叛我”，而后就把凤翎毁了，观众看到这里就不淡定了，出来为寰帝凤翎伸冤。“你搞什么，自己心里明明想要我救，还泼脏水给我，我是不想你三伏天还穿着个大貂可怜兮兮的去找你媳妇儿”“连寰帝凤翎都知道保护她，自己还瞎几把乱打，活该你40度天裹着大貂找锦觅!”“敬请关注之后的貂哥寻妻~”

原着中，锦觅是在天魔大战的时候，不忍心看兄弟二人互相残杀，反目成仇，于是挡在了二人之间，润玉攻击的旭凤的绝招没有打着旭凤，旭凤攻击润玉的大招没有伤着润玉，锦觅承受了二人的必杀技~就在此时，锦觅魂飞魄散之际，旭凤终于承认自己从未恨过锦觅~可是又有什么用呢~锦觅已经化为了旭凤眼中的一滴泪~于是后面的剧情中旭凤开始寻找锦觅，当时拍摄的时候气温四十度，但是邓伦却还要穿着一身貂。

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现在很多网友奉劝编剧，让锦觅快点死吧，死了之后凤凰才知道后悔，才知道真相!对此，网友纷纷评论称：“貂哥寻妻开始”“赶紧死吧，我想看貂哥被虐”“锦觅宝宝快点死吧。我要看团圆”

随着香蜜的剧情凤凰被捅，重生魔尊，以及小葡萄疯狂的被虐，相信许多的观众们心都凉了!可在之前呢，网上传言这部剧被注水，因前50集涉及到配角的戏份比主角戏份多，所以一直被网友们疯狂吐槽。而近期播出的这几集，大家能看到剧情渐渐的回到了正轨，男女主角的戏份增多了，同框的次数也是一次比一次多。润玉也有拥有了翻拍该有的样子，直接直言说锦觅不要一而再再而三的挑战自己，可见他是实力演这部剧了啊。

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