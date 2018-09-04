香蜜沉沉烬如霜旭凤得知陨丹真相 锦觅锦觅却神形俱灭

《香蜜沉沉烬如霜》今晚的剧情中，旭凤和锦觅完成婚礼，两个人终于坦诚心意，但甜了还没一会儿，润玉就带着十万天兵来魔界抢人了



在旭凤和润玉交手时，锦觅突然挡在中间，虽然制止了天魔大战，但锦觅却神形俱灭。

从此，旭凤放弃了魔尊的位置，开始了五千年的漫漫寻妻路

长芳主告知旭凤陨丹的事情，旭凤才知原来当初锦觅所说都是真的，而自己就是锦觅命中注定的情劫，害得她为情所困，为情所伤

在长芳主的帮助下，旭凤去向斗姆元君求助。斗姆元君却说“生又何尝生，死又何曾死，近在眼前，汝所见皆彼，彼所见皆汝所见”

此时，凤凰还没有意识到锦觅已经变成了他眼中的一滴泪

从此，旭凤走过十万大山，尝过炙阳霜雪，随着日升日落、潮涨潮汐一路寻来。花界有锦觅的气味，天界有锦觅的声音，忘川河畔有锦觅的身影，但都不是她

旭凤说“倘若时光可以倒流，我宁愿不见、不念、不恋，只求你，一世平安”

润玉将锦觅曾经画过的旭凤的画像交给了旭凤，旭凤看着一张张的画陷入了回忆

旭凤“那天，你只身前来，竟对我说你爱我，我逼自己对你放狠话，你若是再说一句爱我之谬言，我便立刻杀了你。其实我知道，只要你再说一次，我便什么都会放弃，不顾一切，不择手段地将你牢牢绑在身边。可是你却走了，独留我一人悔恨，你怎么可以就这样走了”

旭凤看着画像留下了眼泪，锦觅也从他眼中落了下来，而后投胎到人间，五千年后旭凤才在人间寻到了转世的锦觅