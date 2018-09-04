我叫MT4亡者之墟精英怎么打？亡者之墟精英打法解析

亡者之墟精英是我叫MT4手游中比较难打的一个副本，不少小伙伴都不知道该怎么打？那么今天91手游网小编就给大家介绍下亡者之墟精英打法解析，希望大家喜欢！

我叫MT4亡者之墟精英怎么打?

【1号首领：地精伐木机】

整体站位：因为BOSS会召唤电磁机器人，持续造成全屏的伤害，所以除T外的全体队员尽量靠在一起输出，好让奶妈全员抬血。

技能难点：

组合技能：激光炮+工业革命I

BOSS会锁定并眩晕一名玩家，对目标直线上造成可分摊的伤害，随之BOSS又会释放工业革命I，召唤蛛型炸弹。

应对方法：BOSS释放激光炮的时候全员要集合分摊伤害，召唤出来的蛛型炸弹又会离玩家很近，很容易被炸死。这时候被链接玩家要迅速和蛛型炸弹拉开距离，并且全员立刻转火攻击蛛型炸弹，只要将其化为次级蛛型炸弹，就可以抗下自爆的伤害。需要注意的是跑动的时候最好不要离开分摊范围，不然很容易减员。

1号BOSS对奶妈和DPS的考验较大。奶妈需要注意全员的血量，最好留一个AOE治疗技能在BOSS释放激光炮的时候释放。DPS最好留着AOE攻击技能，在BOSS这样在BOSS召唤蛛型炸弹的时候就能快速将其消灭。除此之外BOSS发射火箭弹的时候会出现预警区，玩家只要走位就能轻松躲开。

【2号首领：萨克】

整体站位：因为BOSS技能机制较为特殊，所以需要玩家分配好站位，只需要一个玩家站在绿色区域外，其他玩家则要全部站在绿色区域内。开战后T要拉住BOSS，其他玩家全部站在BOSS的背面。

技能难点：魂之挽歌

当所有玩家站在绿色区域内，BOSS会消耗所有灵魂对玩家造成伤害，当BOSS拥有5个灵魂时会直接释放此技能。而且每次此技能，BOSS普攻的伤害都会持续提高，可以叠加。

我们一定要避免全员一直站在圈内的情况，这不仅会让BOSS频繁地造成AOE伤害，还会让他无限叠加普攻的伤害。再厉害的奶妈也没法回血。所以需要一名玩家站在绿色区域外，等到BOSS灵魂叠加至2个后再进去，就能轻松化解该技能。

攻打该BOSS的时候T一定不能随意走动，让BOSS释放灵魂收割的时候只会面对自己，这样T一个人就能轻松躲掉。奶妈要时刻注意为队友回血，因为BOSS有夺命之镰和吸取灵魂这两个伤害很高的技能，一旦队友血量太低会直接被秒杀。

【3号首领：密斯】

整体站位：所有玩家开局后就要分散站位，但是注意要和奶妈保持号距离，方便其回血。

技能难点：剧毒膏药

BOSS生命值低于50%的时候，对目标造成伤害会使其中毒、持续掉血，中毒者每5秒会在脚下留下一滩永远存在的毒水。

中毒的玩家不要满地跑，这会影响其他玩家的走位，从而更难输出，特别是T。建议T在脚下出现毒水后往旁边移动至离开毒水即可，这样方便DPS和奶妈轻松跟上。

其实BOSS刺杀的技能最容易躲过，所有玩家迅速赶往光亮处救恩那个轻松化解。所有玩家的血量最好不要低于70%，否则一旦BOSS使用技能军刀勐刺，很容易直接阵亡。因为玩家受到的流血效果可以被叠加，所以当奶妈奶不过来的时候最好自己吃药，也可以组队的时候组2个奶妈。