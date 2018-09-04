陨落世界新手收集怎么资源？陨落世界资源分布位置一览

《陨落世界》是一款末日求生手游，最近不少小伙伴都在问陨落世界资源怎么收集？资源怎么找才好？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

陨落世界新手资源收集攻略

西瓜种子由它采摘得来(采一株只能得到一个种子)，在耕地上可以种出美味可口的大西瓜。

西瓜吃了+水分+血+饥饿

果子是由它摘取获得的(采一株只能得到一个果子)，果子吃了血+5饥饿+饥饿+2水分+1,可以在营火上做成树果汤饥饿+10水分+10草是由这两种采摘得到的(采一株只能得到一株草)，是做衣服的必须材料

好多小伙伴都说铁在哪里啊?怎么找不到啊?其实啊铁敲了这些坦克和其他铁物就可以获得铁，获得铁可以要你生存更前进一步(例如做成枪)

木材可以通过捡这些小树枝获得还可以敲那些木栅栏、木岗哨建筑物、那些废弃的房屋获得(图片省略)木头用处很广泛，建家、做箱子、制作设施等等…

石头可以捡这些零碎的碎石也同样可以敲碎这些建筑物获得石头，建造一定的设施离不开这些小石头的

前期自己可以去探索地图多捡点西瓜种子和果子，果子可以在营火上烤成食品，西瓜种子可以种下，西瓜加水加食物还加血，自己种西瓜非常值，这就解决了食物和水，要是要单独的水可以把自己的水瓶放在蒸汽机里你喝完这些了另一半的水满了，再把空的水瓶放里面，以此循环。

资源分布情况：