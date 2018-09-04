双点医院员工都有哪些功能 员工功能详解

双点医院中的员工有什么用?相信小伙伴们都还不是很清楚吧?那么下面小编来为大家介绍下双点医院员工的功能吧!

双点医院员工功能介绍：

游戏当中员工可以担任4中不同的职位，分别如下：

1、医生

通俗易懂，医院里没有医生还怎么加医院，游戏当中玩家赚钱的主力，但不推荐批量雇佣。

2、护士

此处也应该称为医技岗位并不完全是所谓护士，在此游戏内护士分发药品,血液分析,单纯色治疗法(喷漆)等工作。

3、助理

暂且称之为行政前台吧.实际中,这部分人在三甲医院一般不属于事业编制,属于第三方物业公司,承担打扫卫生,电梯,分诊接待引导等工作，在此游戏内助理还承担了给卖货的机子补货，但是助理目前主要就是分诊,作用很小,不要雇佣太多

例如5个分诊台坐班,雇了6个人.一个人轮休.

4、勤杂

简单易懂，可以理解为是后勤,高人流场所的维护人员

建议：值得注意的是,随着时间变化,经验提升,他们会要求涨工资,看图右下角,需求满意度那个地方.

每个超过15个雇员区域最好做一个小的休息区,否则跑的太远也浪费时间,不好好休息心情会很差.效率有损

记得点一下否则会辞职,好不容易培养一个辞职很伤.