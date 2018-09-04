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电影吻隐者是什么小说改编的？吻隐者剧情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 11:23:44| 编辑：沐兮

电影《吻隐者》中所讲述的故事主要发生在高原雪山的山脚之下，在这里由李至正所饰演的小提琴手文峰和由谭凯所饰演的神秘女子朵拉两个人之间也是发生了一个十分浪漫的邂逅之吻，也正是这一次神奇而浪漫的遭遇，让李至正所饰演的文峰变成了一个吻隐者，自此他的生活也因为他对吻的迫切渴求而陷入了一种无法言说的困境之中，不得不再一次的踏上高原去寻求答案，从此一个凄美的时空交错的爱情故事就这样拉开了序幕。

电影吻隐者是小说改编的吗

电影《吻隐者》是根据同名小说改编，该片主要讲述了患有吻瘾的男主女之间的爱情故事，但这又不是一部普通的爱情片，两位主演在片中都分饰两角。

电影吻隐者是小说改编的吗 吻隐者小说剧情介绍

据悉，电影《吻瘾者》改编自是纳兰妙殊2013年发表在《大家》杂志上的同名小说。整部小说看起来与当下文学写作氛围格格不入，它是特殊的，这种特殊首先表现在整个故事背景的异域气质。影片的编剧及导演李燕宁是南加州大学和清华大学校友，主修建筑，辅修电影。致力于探索建筑学和电影学的交叉领域--场景空间的人格化塑造。本片的创作班底均来自清华大学和北京电影学院的新人团队。影片将于2017年秋登陆内地和海外院线。届时，吻与爱，城市与荒原，科学与信仰，时间与空间，将为影迷打造一场触人心弦的光影盛宴。

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本片是一部具有新鲜设定、以“吻”为主题的爱情、科幻悬疑电影，通过一起奇幻瑰丽、充满神秘主义色彩的接吻事件，展现一段环环相扣、凄美奇异的悬念故事，并以此来歌颂“爱”的伟大存在，故事发生在繁华都市并结束于神秘高原，使之极具风格化和文艺质感，又不失商业要素。将藏区独有的气质和波西米亚风结合起来作为宏大故事的叙事背景。故事立意新颖，时空交错，悬念迭生。本片也是一部风光片，跨越藏北高原的雪山、冰川、草甸、寺庙等六处全新景点。本片在西藏、北京两地取景，于2016年9月杀青。本片取材于纳兰妙殊短篇小说《吻瘾者》，重新创作而成。

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吻隐者小说剧情介绍

高原雪山脚下，小提琴手文峰(李至正饰)与神秘女子朵拉(谭卓饰)之间一个浪漫的邂逅之吻，竟让文峰成为了万中无一的吻瘾者，他的生活自此因对吻的迫切渴求而陷入困境，只得再次踏上高原探寻答案。一个时空交错的凄美爱情故事就此拉开帷幕。

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在以往电影中，吻似乎都是爱的催化剂，但《吻隐者》颠覆了这种常规思路，以“吻”为主线，让爱情成为吻的附庸，新颖题材令观众眼前一亮。影片看点不止于题材。《吻隐者》取景于藏北高原的索县，昂首挺立的布加雪山、世界上落差最大的悬冰川、神秘的高原之魂邦纳寺、人迹罕至的怒江源头……而且在这部电影之中，主演谭卓和李至正两个人也都是一人分饰两角，彼此之间的跨时空爱恋也是让人充满了想象。

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