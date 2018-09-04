不思议迷宫开学大考验答案是什么？开学大考验全答案一览

开学大考验是不思议迷宫近期上线的一个定向越野活动，开学大考验其中就有一个答题的活动，那么开学大考验答案是什么呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

不思议迷宫开学大考验答题答案大全

学科一：

开学答题第1题：开启天空神殿需要消耗掉什么物品?

A、钥匙

B、钻石

C、契约

正确答案：契约

注意：月白神雕消耗契约，可解除封印并获得奖励。

开学答题第2题：迷宫中最大的菜单是“创世之门”那在没有创世神的情况下，在哪张地图能凑齐开门的七把钥匙呢?

A、伊甸之境

B、圣者之塔

C、古代竞技场

正确答案：古代竞技场

注意：这座冰冷的大门，立在这里已有数万年。“不要靠近，不要再靠近了……

开学答题第3题：迷宫养狗成风，国王狗、南瓜狗、奥丁狗……这个“狗”究竟指的是哪个冈布奥?

A、血狼冈布奥

B、狗仔冈布奥

C、二郎神冈布奥

正确答案：二郎神冈布奥

注意：这座冰冷的大门，立在这里已有数万年。“不要靠近，不要再靠近了……

开学答题第4题：在迷宫内雅典娜可以将冒险者所碰到的NPC变为自己的斗士，但有一只NPC绝对不会和雅典娜一起走，它是谁呢?

A、勇士

B、小美

C、村民

正确答案：小美

开学答题第4题：在哪个天空迷宫中能获得虫族女王冈布奥?

A、行星碎片

B、古文明遗迹

C、试炼之地

正确答案：行星碎片

学科二：

路易基、战神、凯撒大帝、星际争霸、油画