大家都知道不思议迷宫开学季定向越野活动已经开放了，在获得中有三个定向越野任务需要玩家完成，分别是极限时停/持之以恒/学徒的自我修养，那么具体该怎么玩呢？今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

不思议迷宫极限时停/持之以恒/学徒的自我修养定向越野玩法解析

任务一：极限时停

在任意地面迷宫内，释放“时间停止”技能后的效果回合数超过20。

奖励：钻石*10

完成方法 ：(一)、棋盘，气元素套，献祭能力所有魔法效果提升，时停效果提升，点气系大师-传奇法师(适合没有奥丁，时停术士，以及没开蒸汽图的一些新手)

(二)、时术出战，带时空钥匙，使用效果就是释放时停。链接圣堂武士(加成气系魔法75%)、寄生宙斯雕像(这个大家随意)

药剂：选海妖药剂。

神器：首选佛珠。

一层点气系大师-传奇法师，用钥匙，结算，完事

任务二：持之以恒

活动期间，累计领取5次马戏团礼包(完成每日的马戏团任务可领取)。

奖励：魔法少年碎片*10

完成方法 ：刷圣者之塔地图，遇到商店里有卖魔法太妃糖就买，出现几率还是挺高的。

任务三：学徒的自我修养

在任意地面迷宫内，收集并装备全套“学徒套装”(非神龙许愿获得的破损套装)。

奖励：遗迹碎片*50K

完成方法 ：遗落圣坛用祭坛或者海贼港圆桌武士会议。

三个任务一次完成技巧：

奥丁出战，链接弗兰肯和二哈

遗落圣坛，神器炎魔之手，药水巨鲸油脂

二楼静电加祭坛红红绿招狗

称号气系传奇法师，学徒套靠祭坛召唤即可。