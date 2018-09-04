绝地求生刺激战场怎么玩雷雨模式？雷雨模式玩法解析

雷雨模式是绝地求生刺激战场即将上线的一个模式，不少玩家都很期待，那么雷雨模式该怎么玩呢？很多小伙伴都不知道，那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

绝地求生刺激战场雷雨模式怎么玩？

雷雨模式介绍：

目前这个“雷雨模式”仅是在体验服新版本中的“雨林地图”中开启!值得一提的是，每一局雨林地图都可以做到100%触发的实时动态天气模式!大家请看上图，这是阴天的情景，空中布满了乌云，而接下来这一幕更是让人感觉相当震撼!

主视角玩家眼前的情景就是“打雷”!在阴天之后会有打雷的情况发生，而且最关键的是还有“雷声”特效!给玩家一种真实感!而接下来会发生什么事情呢?相信各位吃鸡大佬此时已经想到了，打雷之后呢，就开始下雨了。下雨过程很有意思，刚开始是小雨，逐渐中雨到大雨，最后还会停止!值得一提的是，在下雨的时候，不仅有雨滴落地的声音特效，而且雨水落到水中时，还有波光特效!真实感确实相当不错，除此之外，光影特效的阴影效果也是加分项。

雷雨模式玩法攻略

首先雷雨模式下，因为有下雨声的干扰，听声辨位会受到很大的影响。所以我们需要结合看小地图以及平时的经验才行。

由于雷雨模式下画面比平时要暗，草地里的伏地魔更难发现。所以最适合该模式的画面风格不是柔和及鲜艳，而是电影风格。

最后，雷雨模式下时不时会有打雷声，这个声音很大，一不注意就会被吓到，所以戴耳机的同学还是把音量开小点比较好哦。