91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

绝地求生刺激战场怎么玩雷雨模式？雷雨模式玩法解析

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 11:13:28| 编辑：沐兮

雷雨模式是绝地求生刺激战场即将上线的一个模式，不少玩家都很期待，那么雷雨模式该怎么玩呢？很多小伙伴都不知道，那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

绝地求生刺激战场雷雨模式怎么玩？

绝地求生刺激战场雷雨模式怎么玩 雷雨模式玩法攻略[多图]图片1

雷雨模式介绍：

目前这个“雷雨模式”仅是在体验服新版本中的“雨林地图”中开启!值得一提的是，每一局雨林地图都可以做到100%触发的实时动态天气模式!大家请看上图，这是阴天的情景，空中布满了乌云，而接下来这一幕更是让人感觉相当震撼!

绝地求生刺激战场雷雨模式怎么玩 雷雨模式玩法攻略[多图]图片2

主视角玩家眼前的情景就是“打雷”!在阴天之后会有打雷的情况发生，而且最关键的是还有“雷声”特效!给玩家一种真实感!而接下来会发生什么事情呢?相信各位吃鸡大佬此时已经想到了，打雷之后呢，就开始下雨了。下雨过程很有意思，刚开始是小雨，逐渐中雨到大雨，最后还会停止!值得一提的是，在下雨的时候，不仅有雨滴落地的声音特效，而且雨水落到水中时，还有波光特效!真实感确实相当不错，除此之外，光影特效的阴影效果也是加分项。

雷雨模式玩法攻略

绝地求生刺激战场雷雨模式怎么玩 雷雨模式玩法攻略[多图]图片3

首先雷雨模式下，因为有下雨声的干扰，听声辨位会受到很大的影响。所以我们需要结合看小地图以及平时的经验才行。

由于雷雨模式下画面比平时要暗，草地里的伏地魔更难发现。所以最适合该模式的画面风格不是柔和及鲜艳，而是电影风格。

最后，雷雨模式下时不时会有打雷声，这个声音很大，一不注意就会被吓到，所以戴耳机的同学还是把音量开小点比较好哦。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号