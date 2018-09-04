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绝地求生刺激战场雷雨模式位置在哪?怎么进入? 雷雨模式开启技巧分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 11:10:08| 编辑：沐兮

雷雨模式是绝地求生刺激战场体验服新上线的一个模式，那么雷雨模式怎么进入呢？很多小伙伴都不知道，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

绝地求生刺激战场雷雨模式在哪?怎么进?

绝地求生刺激战场雷雨模式在哪?怎么进? 雷雨模式开启方法[多图]图片1

目前这个“雷雨模式”仅是在体验服新版本中的“雨林地图”中开启!值得一提的是，每一局雨林地图都可以做到100%触发的实时动态天气模式!所以大家只要有体验服账号，就可以提前体验到这个新模式了。

首先雷雨模式和昼夜一样，也是随机刷新，但几率大得多，一般三场会遇到一次。是否是雷雨模式在进到游戏中就可以发现的，当你进到素质广场时，发现天色昏暗，且有雾气围绕，那就是了。如果不是，可以直接退出，重新匹配。只要没上飞机，是不会扣分的哦。

雷雨模式玩法技巧

绝地求生刺激战场雷雨模式在哪?怎么进? 雷雨模式开启方法[多图]图片2

接着是雨天模式中的几个小技巧，首先雨天模式下，因为有下雨声的干扰，听声辨位会受到很大的影响。所以我们需要结合看小地图以及平时的经验才行。第二个，由于雨天模式下画面比平时要暗，草地里的伏地魔更难发现。所以最适合该模式的画面风格不是柔和及鲜艳，而是电影风格。

最后，雨天模式下时不时会有打雷声，这个声音很大，一不注意就会被吓到，所以戴耳机的同学还是把音量开小点比较好哦。

看完这篇文章有何感受？

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