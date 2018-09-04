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陨落世界食物怎么获得？陨落世界食物不够怎么解决？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 11:07:52| 编辑：沐兮

陨落世界是新开测的一款末日求生手游，不少新手玩家都已经开始体验游戏了，最近不少新手玩家反映称在游戏中食物不够吃，那么这该怎么办呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

陨落世界食物怎么获得？陨落世界食物不够怎么解决？

陨落世界食物怎么得 陨落世界食物不够解决方法[图]图片1

种瓜致富，瓶盖加速，送的罐头和一级图箱子给的罐头，足够支撑到收获西瓜了，嫌成熟慢可以造两个农场一起来，后面多开箱子拿罐头和带龙打肉就好了。

玩家评价：

首先，最严重的就是闪屏，卡屏问题(毕竟测试版本)。其次，接瓶水十分钟，烤块肉十分钟，赶趟路30多分钟。然后饥饿值又是不成比例的高速掉落，是不是过分了啊?(这种氪金点已经被用烂了，只会让玩家觉得这游戏又是个国产捞钱手游，而且大幅影响游戏体验)求求你们换换氪金点，别影响游戏的基础玩法，别让好好的一个生存冒险游戏变成了挂机游戏。

再次，打击感一般，动作流畅度还需大幅提高，锁敌方式需改进(提示：锁敌范围应该要大于枪械攻击范围的)。最后，地图边界对拉怪走A有极大的负面影响。(今天拉了一大堆低级恐龙，本来想走A全打死，结果就是因为这破边界，走两步一不小心又进了边界，最后被恐龙围攻致死。)其实没必要做成这样的边界啊，做路口不好吗?还可以增加探索度。

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