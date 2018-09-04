蒋聘婷24百度盘是怎么回事 蒋聘婷24分钟性侵视频是真的吗

最近刘强东在美国涉嫌性侵被捕的事情大家都知道了吗？目前刘强东已经回国，看来这一切都是谣言，不管事情的真相到底如何，这位蒋娉婷可真是蹭上热点了，网络上甚至在流传着蒋聘婷24分钟视频百度云下载，那么这视频是真的吗？一起来看看吧。

下面是网传刘强东性侵女主角蒋聘婷的24分钟视频片段，点击进入



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刘强东抹茶事件闹得是沸沸扬扬，就在刚刚，又闹出蒋聘婷24分钟视频。小编通过测试发现这完全是套路，在下载了东哥新欢密拍的zip压缩文件后发现没有，需要花钱去买，这不是套路是什么?

在此提醒大家，蒋聘婷24分钟视频是套路，解压密码套路很深，小伙伴们不要被套住了。其次，很多含有恶意代码的文件都会在压缩包设置密码以躲避安全软件的检测。所以蒋聘婷24分钟视频是套路!蒋聘婷24分钟视频是套路!蒋聘婷24分钟视频是套路!重要的事情说三遍，再被套住，小编也无能为力了!

据说这个女生网传名为蒋聘婷，是一名大学生。有网友爆料说蒋娉婷实际是一个网红，还有网友表示以前经常看见她的照片在各大网络流传。

据说她1988年的，可能是大学生吗?目前没有发现她在美国的任何痕迹，她在微博和某音都有几十万粉丝，不排除是蹭热门的，应该是被别有用心的人利用，以讹传讹。

不管蒋聘婷跟刘强东有没有关系，但是蹭热点肯定是蹭上了。重庆人，选美落选后做瑜伽模特，拍拍写真，做做网红，并不是什么大学生。

不知道刘强东在美国明大跟女留学生情况怎样，但这位蒋聘婷是个蹭热度的网红，不管她是主动蹭，还是被动蹭，把她和奶茶妹的相片摆一起，奶茶妹气质完胜。

针对刘强东事件在网络上流传的消息，京东官方已经通过微博等社交媒体渠道发布了声明。

发言人证实了刘强东遭指控的情况，但称其为“失实指控”，并称“当地警方调查未发现任何不当行为”，刘强东将按照原计划继续行程。