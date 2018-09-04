蒋聘婷24分钟视频什么意思 网传刘强东性侵女主蒋聘婷大尺度写真套图分享

最近刘强东在美国性侵被捕的事情被传的沸沸扬扬，今日有消息称刘强东已经回国，看来大多数的消息都是谣言，不管怎么样这位蒋聘婷可是蹭上热点了，小编估计很多人都比较关注她，小编为大家带来了蒋聘婷新浪微博及大尺度写真套图分享，一起来看看吧。

下面是网传刘强东性侵女主角蒋聘婷的24分钟视频片段，点击进入



刘强东抹茶事件闹得是沸沸扬扬，就在刚刚，又闹出蒋聘婷24分钟视频。风向君通过测试发现这完全是套路，在下载了东哥新欢密拍的zip压缩文件后发现没有，需要花钱去买，这不是套路是什么?

在此提醒大家，蒋聘婷24分钟视频是套路，解压密码套路很深，小伙伴们不要被套住了。其次，很多含有恶意代码的文件都会在压缩包设置密码以躲避安全软件的检测。所以蒋聘婷24分钟视频是套路!蒋聘婷24分钟视频是套路!蒋聘婷24分钟视频是套路!重要的事情说三遍，再被套住，小编也无能为力了!

据说这个女生网传名为蒋聘婷，是一名大学生。有网友爆料说蒋娉婷实际是一个网红，还有网友表示以前经常看见她的照片在各大网络流传。

据说她1988年的，可能是大学生吗?目前没有发现她在美国的任何痕迹，她在微博和某音都有几十万粉丝，不排除是蹭热门的，应该是被别有用心的人利用，以讹传讹。

不管蒋聘婷跟刘强东有没有关系，但是蹭热点肯定是蹭上了。重庆人，选美落选后做瑜伽模特，拍拍写真，做做网红，并不是什么大学生。

不知道刘强东在美国明大跟女留学生情况怎样，但这位蒋聘婷是个蹭热度的网红，不管她是主动蹭，还是被动蹭，把她和奶茶妹的相片摆一起，奶茶妹气质完胜。

针对刘强东事件在网络上流传的消息，京东官方已经通过微博等社交媒体渠道发布了声明。

发言人证实了刘强东遭指控的情况，但称其为“失实指控”，并称“当地警方调查未发现任何不当行为”，刘强东将按照原计划继续行程。

据美联社报道，明尼苏达州贺尼平县警察局的监狱名单京东公司的创始人兼首席执行官刘强东在美国明尼苏达州因涉嫌性行为犯罪被捕，后被保释。

美联社新闻截图

随后，网友找到了美国明尼苏达州当地警察局释放刘强东的公开资料。里面清楚的提到，当地时间，8月31号 晚上23:32分被捕的，9月1日 下午16:05释放的。 明尼苏达大学当地是圣保罗时间，换算成北京时间，差不多是今天早上4点左右。

明尼苏达州贺尼平县警察局的监狱名单

根据贺尼平县警长网站的说法，刘强东于当地时间周五晚间被捕，并于周六下午释放，目前正在“等候正式起诉”。

明尼苏达州的法律规定了5种程度的性犯罪行为，从严重的轻罪到重罪，涵盖了从非自愿接触到暴力伤害等一系列广泛的行为。刘强东的监狱记录并没有显示其涉嫌哪一种性犯罪。

京东回应否认：警方未发现有任何不当行为

京东公司在事件传出后对外声明，称“刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，并指责网络传播上有不实传言。

细细解读声明，我们可以发现：

1、刘强东确实在美国遭到了警方逮捕;

2、也确实遭到了指控，只不过京东说是失实而已。

其实，在一些微信群里，早已有人第一时间爆出了此事。

从群里信息可以看出，刘强东性侵事件的一些细节：

1、性侵的是一名中国留学生;

2、该女生目前在美国明尼苏达大学留学;

3、性侵的地点在美国;

4、当时刘强东正在明州开会。

王思聪吃瓜

国内炸翻天，连王思聪都出来“吃瓜”。要知道，京东今年刚掏了50亿入股万达商业。事件发酵后王思聪朋友圈登上微博热搜榜首，随后王思聪删掉了关于此次事件所有微博发文。

公开信息显示，刘强东近日正在美国明尼苏达活动。

网传截图显示，当事另一方为明尼苏达大学的中国女留学生，目前正在寻求法律援助。

网上流出的性侵案受害中国女留学生照片。身材匀称、体态完美。

有网友传言受害者是外围，这就让刘强东涉嫌性侵案件更加扑朔迷离，是性侵还是价钱不妥