相信不少小伙伴近日都看到了自如甲醛房的新闻吧，那么这是怎么回事呢？自如甲醛房该怎么处理呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

自如超半数房源停租检测是怎么回事？自如甲醛超标房退租后加价再出租是真的吗？

近日，不断冒出的甲醛超标事件让自如处在风口浪尖。昨日，一条有关“自如甲醛房”退租后被加价再出租的消息再次被疯转。北京青年报记者登录浏览“自如APP”看到，不少房源已变成无法出租状态，并显示“房屋空气质量检测中”。粗略统计显示，自如APP 中待出租房源中超过半数处于“房屋空气质量检测中”。

事件

自如甲醛超标房被传退租后加价再出租

昨日，一条有关“自如甲醛房”退租后被加价再出租的消息再次被疯转。该消息显示，钱先生入住自如出租房后身体不适，经检测房间甲醛含量超标。钱先生换房后却惊讶地发现，因甲醛超标而退掉的房间已对外加价出租，自如并未对房间做任何空气净化处理，仅做了保洁工作。昨天，自如对此没有给予回应。

事实上，在《阿里P7员工得白血病身故，生前租了自如甲醛房》这一消息曝出前，网上已曝出数起自如租客称因房间甲醛超标导致健康受损的消息。

2017年4月，有用户通过自如租下北京海淀区的一个房子，1年后，其在体检中被告知白细胞数量明显偏低，只相当于正常人的60%。委托专业机构对租住房子进行检测后，发现厨房、卧室、客厅的甲醛、TVOC均超标，最高超标2.3倍。同年底，中国之声报道，大连的张嘉佳(化名)来北京实习，11月初，她通过链家旗下的自如，租下了龙腾苑四区一个复式房的一间朝南的房间。搬进去当天晚上，她就觉得嗓子很刺疼、很干，“之后每一天都不舒服，喉咙痒、疼、咳嗽、胸闷。”张嘉佳询问了邻居，其他人也都存在类似症状。他们委托了一家专业的室内空气检测中心对3个房间进行检测，其中，张嘉佳的房间甲醛、总挥发性有机化合物TVOC浓度超标。

还有消息称，近日成都自如一套房内3人身体不适，陆续出现胸闷、咽炎加重、咳嗽的症状。租客找到一家检测公司的检测结果显示，房间甲醛超出国家标准的3-4倍。

发现

自如APP超半数房源停租“检测空气”

昨日，北青报记者浏览“自如APP”发现，不少房源已经变成无法出租状态，并显示“空气质量检测中”。

以朝阳门内商圈为例，一共39套房源中，其中正在出租的有17套，另外22套自如房源均显示“空气质量检测中”。在“朝阳门南大街”区域，自如一共8套房源，其中6套显示“空气质量检测中”。“望京新城”43套房源中，只有12套出租，其余31套房源也是“空气质量检测中”。在自如APP以“首次出租”为关键词进行检索，发现所有的房源均显示“房屋空气质量检测中”。多位房客对此表示感慨。在东三环一家外企上班的租房客孔先生表示，“虽然尚在检测并不意味着空气质量一定会不合格，但自如对超半数以上的房源进行空气检测，或多或少反映了自如首次出租的房源在空气质量达标上可能存在问题。”

北青报记者也注意到，自如APP还在房源选项中增加了“全新E0级板材品质房源”。链家董事陶红兵日前曾在微信朋友圈表示，虽然自如已经是长租公寓运营商中最重视甲醛超标问题的机构之一，但之前除了选用合格材料并做甲醛处理外，顾忌成本上升过大，没有及早痛下决心改用E0级的材料。同时只是在房源信息上做了新装修房的标示，没有在确保合格前不上架新装修房源。

动态

阿里员工“自如房甲醛超标”案本月底开庭

此外，备受关注的阿里员工“自如甲醛房”案也有了新进展。

此前，《阿里P7员工得白血病身故，生前租了自如甲醛房》一文备受关注。文中称阿里员工王某今年1月在杭州租住自如的房间，仅半年后，就患急性髓系白血病身故。去世后，家人检测其租住的自如房间，发现甲醛超标。据了解目前王某家属已通过司法途径寻求进一步的调查，掌握的资料也已经呈交给有关部门。杭州市滨江区人民法院已针对起诉自如的案件立案，并将于9月27日开庭审理。

对此，自如客官方微博曾发布声明回应，称自如十分重视，并立即安排公司负责同事与租户王先生家属联系，了解详细情况，跟进相关事宜。自如表示，目前尚未获得包括租户病历在内的更多信息，自如将积极配合司法部门工作，并尊重法院裁定。