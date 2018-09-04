刘强东已回国是真的吗？刘强东性侵案原委介绍

近日，关于京东集团创始人兼CEO刘强东，在美被控性侵一事引发关注。

随后，一张疑似刘强东被捕照片流出。对此，京东方面回应称，刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控。经过当地警方调查，随后即被释放。

京东发来最新声明!

据路透社3日报道，京东方面周一(3日)表示，刘强东已经返回中国。美国警方表示，调查仍在继续进行。

路透社报道截图

刘强东(资料图)

随后，京东方面也给环环(ID：huanqiu-com)发来最新声明，全文如下：

我们获悉刘强东先生2018年8月31日被明尼阿波利斯警方带走调查，不久后刘先生即被释放，在此期间他没有受到任何指控，也没有被要求缴纳任何保释金。目前他已经回到中国正常开展工作。

此前，刘强东“在美国涉性侵女大学生” 的传闻，连美国主流媒体都关注了。刘强东在美被拘留照也曝光了。

在9月3日外交部发言人华春莹主持的例行记者会上，有记者问到，一名中国公民近日在美国被捕，随后被释放并等待接受调查。中方对此有何评论?

华春莹回应称，我看到了有关报道。中国驻芝加哥总领馆密切关注相关信息，正与美国有关部门了解和核实。