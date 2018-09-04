快播破产清算是真的吗 快播即将成为历史怎么回事

快播即将成为历史，王欣出狱7个月后，快播正式步入清算破产的路途。

9月3日，全国企业破产重整案件信息网披露，深圳金亚太科技有限公司(以下简称金亚太科技)对深圳市快播科技有限公司(以下简称快播)提出破产清算申请，缘由是后者无法清偿到期债务。广东省深圳市中级人民法院指出，快播明显缺乏清偿能力，裁定该申请即日起生效。落款时间为8月23日。

事实上，快播所欠债务与往年风光时的营收相比实在九牛一毛。据媒体报道，快播2009年便实现盈利，相比现在众视频平台都巨额亏损的状况好得多，2011年快播营收达到1亿元，2012年-2014年3月间，快播营收至5.4亿元。而现在快播2014年欠下金亚太科技973.8万货款和30万元逾期付款利息，至今都未能还清。

时间定格在王欣被抓的2014年。当年8月8日，王欣外逃110天后归案。

如果没有快播昔日光景甚好，后来便不会落得落寞如此。成立于2007年的快播，顺应时局风头正劲，4年后成为全国市场占有量第一播放器后，旋即一路高涨。2012年是王欣的“高光年”，当年快播总安装量已超3亿，作为对比，那年中国网民人数为5.64亿。

然而涉嫌传播淫秽的罪名把宅男必备神器快播由天堂拉向地狱。几经版权漩涡及有关部门发现快播服务器存储大量淫秽色情视频没多久，北京市公安部门便立案调查快播传播淫秽色情信息案，抓捕多名犯罪嫌疑人，王欣出逃。快播面临电信业务经营许可证被吊销，和深圳市场监管局送来的2.6亿元侵权罚单。然后，王欣被抓，直到2016年9月13日快播涉黄案才正式结案，经过长期拉扯后，王欣承认技术有罪，表示自己更多选择了公司利益，忽视了社会责任。

当今年2月7日，王欣出狱，他的商界朋友58集团CEO姚劲波、小鹏汽车CEO何小鹏、欢聚时代CEO李学凌为他庆贺，称赞王欣身体好、思维清晰，还能与众谈论AI、视频、区块链等技术发展，但倍受外界关心的问题——快播在王欣执掌下还能重现天日吗，谁都没有回答。现在看来，PC时代的视频霸主快播已无法再以本体续命，另一同时期的枭雄暴风影音也在没落。泛娱乐市场现在簇拥着大量玩家，视频、直播、短视频等都在争夺用户的有限时长。