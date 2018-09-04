蒋聘婷作为刘强东性侵门的网传女主，和正牌奶茶妹有哪些区别会让东哥忍不住呢，蒋聘婷和奶茶妹身材对比差多少？蒋聘婷微博福利高清写真大图分享。91小编给大家分享下。

刘强东被捕保释后，网友曝出疑似涉案受害人蒋聘婷 ，在传播期间，很多网友和知情人则表示，蒋聘婷是国内一网红，根本不是涉案受害人，蒋聘婷纯属蹭热度，对此，很多网友表示要举报此类不实信息。那么，在网络诸多信息中，这类事件的真相在那里?一切以官方报道为准，不信谣，不传谣!

重庆尤物蒋聘婷个人资料：

昵称：nico蒋娉婷

所在地：海外 新加坡

性别：女

生日：12月15日

简介：数字的秘密 ins:nicopingting

标签：艺术 瑜伽达人 射手座 善良 狮子座 搞笑 吃 自由 娱乐

美女如此多娇，怎不引男人竟折腰：

自古，男人就想占有女人一一占有许多许多女人!

这是雄性激素的作用?还是男性的强健与精神上的虚荣?或许是男人血液里流淌着的争强好胜与虚荣?或许是男人灵魂深处的无穷欲望!

在我看来，这是兽性!

发情的男人，满是欲望的男人，就是兽!

只不过，现在人，穿着衣物，带着面具。

自古，男人就以拥有众多美女而荣耀。三宫六妾，达官显贵。如今，小三小四，追星养宠，是贤达之能。

男人为何都喜欢S形?

这，与其说是父系氏族的烙印，与其说是皇帝老子做了榜样，达官显贵开了先河。到不如说：“是女人，是女人太美了!

女人美的如花又胜花!

女人浑身，就是一根亳毛，都令男人动情!都深深地，吸引、刺激着男人的神精。

女人的魅力，风韵。不同的女人，又呈着别样的风情，别样的韵姿韵味，使得男人们，眼花缭乱，心醉神迷。”

女人像花一样，千姿百态!万种风情!

玫瑰红，荷花娇，牡丹丽，兰花香……

花所有的芬芳，女人全有!女人花，更胜之!

女人花，更动男人心!

如今刘强东被曝出性侵的事件之后，很多人都冷嘲热讽“奶茶妹妹”已经变成了“抹茶妹妹”。真实事件到底是怎么样的，我们无从知晓，但已经存在的客观事实是：

优秀的男人从来不会折断女人想要飞翔的翅膀，而优秀的女人也从来不会为自己画地为牢，将自己囿于眼前的一片天空。