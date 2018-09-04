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开学第一课道歉是怎么回事 开学第一课官方为什么道歉

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 10:47:07| 编辑：透透的

相信很多小伙伴也知道9月1日开播的《开学第一课》，这两天引起了网友的广大议论，而官方也紧急做出了道歉。那么开学第一课道歉是怎么回事?接下来与91单机小编一起来看看吧！！

开学第一课道歉是什么原因 网友：不如看男篮

开学第一课道歉是怎么回事

这个教育部规定学生和家长一起看的节目，因开播前15分钟的教育机构广告、几枚小鲜肉的现身说法，遭到吐槽。“一点没阳刚之气，还不如看男篮”。更有网友称，欠孩子们一个道歉。

中央电视台广告经营管理中心发布道歉：9月1日晚，央视综合频道《开学第一课》播出前广告太多，影响了家长和同学们准时收看。谨向家长和同学们表示诚挚歉意!感谢您的关心!我们将不断改进工作，更好地为观众服务。

《开学第一课》是中央广播电视总台与教育部合作并从2008年开播至今的大型公益节目。2018年，节目将以“创造未来”为主题，探讨梦想的崛起探索的力量、奋斗的重要和未来的美好。此外，曾多次加盟《开学第一课》的王源学长也将惊喜亮相，或成节目一大看点。

作为中国新生力量的榜样，王源将与清华大学副校长薛其坤上演一场跨越近40年的演讲，共同诠释了“创造向未来”的意义，诉说两代人对改革开放40年历史的回顾以及对未来的展望。

网友评论：

广告就不说了，批评小鲜肉干嘛?别人通过自己的努力一步步往上走怎么了?非得五大三粗的汉子上节目?

我去，这喷的。。。毫无意义。

我感觉还行吧，除了那个广告。谁给我讲讲为啥骂这么狠……

到底是什么原因让有些人觉得长得秀气就是娘?总比胡子拉碴不修边幅来的好些吧。

这...简直莫名其妙好吧...缺乏阳刚之气?那什么叫阳刚之气嘞[费解] 阳刚之气是怎么定义的嘞 这几个撸起袖子来不一定没个肱二头肌吧。

那请问啥是阳刚之气??

我觉得除了广告其他都还不错 毕竟官方预告是写20:00开始的 但是13分才开始 失信了 其他还不错。

无语，女孩不能帅不能酷，男孩不能化妆不能美，这啥奇葩价值观。

不可不说这一课上的有效果。

开学第一课道歉是怎么回事?开学第一课官方为什么道歉?小编就和大家介绍到这了。希望对各位有所帮助。

看完这篇文章有何感受？

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